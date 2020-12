JAKARTA - Konser band asal Jepang ONE OK ROCK bertajuk The Eye of The Storm Asia Tour 2020 Indonesia resmi ditunda. Hal ini diumumkan oleh pihak penyelenggara, AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm.

Semula, konser ini akan diselenggarakan pada 30-31Mei 2020 di Istora Senayan, Jakarta. Konser tersebut pun resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Kini, pihak penyelenggara kembali mengumumkan informasi ditundanya konser ONE OK ROCK. Penundaan ini masih berkaitan dengan pandemi covid-19.

"Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, terdapat berbagai restriksi yang membuat perencanaan serta pembuatan konser menjadi sulit di masa menantang ini," tulis penyelenggara dalam rilis yang diterima Okezone, Minggu (7/12/2020).

"Dengan berat hati; manajemen artis ONE OK ROCK, AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm memutuskan untuk menunda konser ONE OK ROCK di Jakarta sampai waktu yang belum ditentukan," sambungnya.

Pihak penyelenggara pun meminta maaf kepada para penggemar ONE OK ROCK atas tertundanya konser idola mereka. Namun, hal ini harus dilakukan demi menjaga kesehatan bersama di tengah pandemi covid-19. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan, namun hal ini harus dilakukan untuk keamanan serta kesehatan semua pihak yang terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan konser ini," tulisnya. Untuk pengembalian dana, dapat dilakukan mulai 14-31 Desember 2020. Informasi selengkapnya bisa dilihat melalui situs www.oorjakarta.