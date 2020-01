SEOUL - Apa yang akan Anda lakukan jika diberi kesempatan untuk kembali ke dunia setelah kematian? Tema cerita ini akan menjadi suguhan utama drama baru Kim Tae Hee, Hi Bye, Mama!.

Pada 10 Januari 2020, tvN akhirnya merilis poster terbaru drama tersebut. Di dalamnya, terlihat Lee Kyu Hyung dan Go Bo Gyeol tengah membacakan buku cerita untuk Seo Woo Jin.

Namun bocah cilik itu malah menujukan pandangannya pada Kim Tae Hee yang duduk di tangan sofa. Sambil tersenyum, dalam poster itu Kim Tae Hee menuliskan, “Shh! Rahasia ya, aku mengamatimu!”

Drama Hi Bye, Mama! bercerita tentang Cha Yu Ri (Kim Tae Hee) yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Namun sebuah keajaiban memberinya kesempatan kembali pada Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) dan putrinya selama 49 hari sebagai hantu.

Baca juga: Kim Tae Hee Akan Jadi Hantu Gentayangan Dalam Hi Bye, Mama!

Proyek baru tvN ini diarahkan oleh Yoo Jae Won yang sebelumnya menggarap Oh My Ghostess dan Tomorrow With You. Sementara skenario drama itu ditulis oleh Kwon Hye Joo yang sukses dengan Go Back Couple pada 2017.

Perwakilan dari tim produksi mengatakan, Hi Bye, Mama! akan membawa penonton untuk menyadari hal utama dalam kehidupan mereka. “Kisah Cha Yu Ri dan hantu-hantu lainnya dalam drama ini akan memberikan kehangatan untuk penonton lewat kisah mereka masing-masing,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (10/1/2020). Drama Hi Bye, Mama! akan tayang perdana di Februari 2020, setelah penayangan Crash Landing on You.* Baca juga: Sempat Masuk Bui, 2 Bisnis Kriss Hatta Hampir Gulung Tikar