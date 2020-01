JAKARTA – Super Junior telah tiba di bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang pada Jumat (10/1/2020) sekira pukul 21.00 WIB. Pelantun Super Clap itu disambut antusias penggemar, Elf yang telah menunggu mereka di sana.

Melalui video yang diabadikan penggemar, Super Junior dikawal ketat petugas bandara dan keamanan. Sementara itu terdengar suara yang memanggil para personel dari grup asuhan SM Entertainment tersebut.

“Selamat datang di Indonesia, have fun buat besok ya,” tulis penggemar.

Keramahan juga ditunjukkan personel Super Junior, Kyuhyun salah satunya yang tampak melambaikan tangan kepada penggemar. Ia tampil dengan topi dan masker di wajah.

Menariknya dalam kedatangan Super Junior kali ini, ibu Yesung, Im Bo Kyung turut serta dalam rombongan. Setidaknya ada kicauan dari warganet yang berhasil mengabadikan kehadiran ibu penyanyi pelantun 35 tahun.

“Ya ampun Yesung eomma ikut ke Indonesia,” tulis akun tersebut.

Antusias penggemar membagikan rekaman dari kedatangan Super Junior sukses menjadi trending topic Twitter malam ini bertajuk ‘Welcome To Indonesia’.

Kehadiran Super Junior ke Indonesia untuk menggelar konser pada Sabtu, 11 Januari besok. Bertajuk Super Show 8: Infinite Time ini akan dihelat di ICE BSD, Tangerang Selatan pukul 15.00 WIB.

Sebagai informasi tambahan, konser ini sebagai penanda comeback Super Junior untuk album studio ke-9 bertajuk Time_Slip. Selain itu, juga menyambut kedatangan sang maknae Kyuhyun yang baru kembali dari wajib militer pada Mei 2019.

Beberapa lagu yang diprediksi akan dibawakan Super Junior dalam konser nanti seperti Super Clap, I Think I, Sorry, Sorry hingga Mr. Simple. Sebab beberapa lagu tersebut juga dinyanyikan Leeteuk cs ini di tiga konser sebelumnya di Korea Selatan, Filipina dan Bangkok.