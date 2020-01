SEOUL - OCN resmi merilis poster dan stills drama Tell Me What You Saw yang dibintangi Jang Hyuk dan Sooyoung SNSD. Dalam poster drama bergenre thriller ini, para aktornya terlihat memasang mimik wajah serius dengan suasana mencekam.

Pada poster pertama, terlihat sinergi kuat antara Oh Hyun Jae dan Sooyoung. Dengan mata menyatu, terselip tulisan ‘Katakan apa yang kau lihat. Aku akan menjadi orang yang menghakimi' di tengah mereka.’

Sedangkan pada poster kedua, kelima pemain utama drama Tell Me What You Saw tampil bersama dengan tatapan serius. Pada bagian lain poster tersebut, kelima aktornya berpose bersama dengan menghadap ke sisi berbeda.

Posisi para aktor utama Tell Me What You Saw tersebut sekaligus mengartikan kelima karakter dalam drama tersebut memandang sebuah masalah dengan perspektif berbeda. Hal itu dipicu perbedaan usia dan latar belakang mereka. Seorang sumber dari tim produksi Tell Me What You Saw memuji kemampuan akting para aktor yang menyatu dengan karakternya masing-masing. “Jang Hyuk, Choi Soo Young, Jin Seo Yeon, Jang Hyun Sung, dan Ryu Seung Soo juga memiliki kerjasama tim yang sangat apik,” ujarnya seperti dikutip dariSoompi, Rabu (8/1/2020). Sumber itu juga memuji profesionalitas para aktor yang tetap menjalani syuting dengan baik di tengah cuaca dingin yang ekstrem. “Tapi mereka tetap bisa berperan dengan sangat sempurna,” imbuh sumber tersebut. OCN dijadwalkan mulai menayangkan drama Tell Me What You Saw pada 1 Februari 2020.* Baca juga: Kang Gary dan Putranya Bintangi The Return of Superman