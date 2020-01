LOS ANGELES - Marvel Studios dikabarkan tengah mendekati Christian Bale untuk membintangi Thor: Love and Thunder. Sayang, baik Marvel maupun sutradara Taika Waititi masih merahasiakan detail peran apa yang ditawarkan kepada Bale.

Agensi sang aktor juga belum buka suara terkait kebenaran tawaran Marvel tersebut. Sebelum ditawari membintangi Thor: Love and Thunder, Bale pernah berlakon sebagai Bruce Wayne alias Batman dalam The Dark Knight Rises arahan Christopher Nolan yang rilis pada 2012.

Sayang, performa film itu tak mampu menyaingi dua seri pendahulunya. Digadang-gadang menghasilkan USD198 juta di pekan perdana penayangannya, The Dark Knight Rises justru melempem di pasaran akibat insiden penembakan di sebuah bioskop di Aurora, Colorado, Amerika Serikat, pada 20 Juli 2012.

Insiden yang terjadi bertepatan dengan pemutaran The Dark Knight Rises itu menewaskan 12 orang dan melukai 58 lainnya. Pria bernama James Eagan Holmes yang menganggap dirinya sebagai Joker kemudian ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan itu.

Media lokal mengabarkan, pemutaran hari pertama The Dark Knight Rises di Amerika Utara hanya menghasilkan USD75 juta hingga USD77 juta. Namun secara global, pendapatan box office film tersebut mencapai USD1,084 miliar.

Sejak itu, menurut The Hollywood Reporter, Christian Bale seakan berhati-hati untuk menerima lakon superhero, meski dia pernah ditawari untuk membintangi Solo: A Star Wars Story. Saat ini, Bale diketahui membintangi serial Ford v Ferrari yang menghasilkan lebih dari USD200 juta di pasar global.

Aktor 45 tahun itu tercatat sebagai empat kali nominator Oscar, dalam film American Hustle, The Big Short, dan The Fighter. Namun The Fighter yang berhasil membuatnya memboyong pulang trofi Aktor Pendukung Terbaik dari Oscar pada 2010.

Meski belum ada kepastian tentang bergabungnya Bale dalam Thor: Love and Thunder, namun film arahan Taika Waititi itu akan kembali menampilkan Chris Hemsworth dan Natalie Portman. Aktris Tessa Thompson juga kembali dipercaya untuk menghidupkan peran Valkyrie dalam sekuel keempat ini.

Sementara itu, Disney dijadwalkan merilis Thor: Love and Thunder di bioskop pada 5 November 2021.*

