JAKARTA - Aktris senior Ria Irawan mengembuskan nafas terakhirnya, pada Senin (6/1/2020) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, sekitar pukul 04.00 WIB. Aktris 50 tahun ini tutup usai setelah berjuang melawan kanker kelenjar getah bening yang ia idap selama bertahun-tahun.

Kepergian Ria Irawan tentu meninggalkan rasa sedih di benak rekan-rekan sesama artis. Terlebih di benak Chacha Frederica, yang sempat bekerjasama dengan sosok istri Mayky Wongkar ini di 2006.

"Aku enggak tahu teman-teman masing ingat atau enggak dengan drama seri tante Tuti, Qodarulloh dalam dunia hiburan. Iya aku syuting pertama kali sama @marshanda99 tapi aku merasa ada 2 orang yang membentuk karakter aku ketika di lokasi syuting," ujar Chacha melalui akun Instagram.

"Yang pertama adalah tante Ria, yang ke-2 Papa Muchus (Matias Muchus) aku panggil papa karena aku dalam cerita itu sebagai anak pertama papa Muchus," sambungnya.

Chacha mengungkap bahwa pertemuannya dengan Ria Irawan, membuat dirinya banyak belajar dari bintang film Quickie Express tersebut. Bahkan, dari pertemuan dan kerjasamanya dengan Ria, istri dari Dico Ganindito ini mengaku cukup tegas saat sudah berada di depan kamera.

"Aku ingat banget tante Ria paling enggak suka di depan kamera becanda, belum hafal skript tapi sudah repot ama touch-up bedak, itu yang selalu aku ingat sampai sekarang, dan jadi modal aku ketika main sinetron, serius," kenang Chacha.

"Kalau becanda di belakang kamera, tapi kalau sudah on set, berubah jadi karakter yang berbeda, (inget dulu pertama kali @shireensungkar main sinetron, dia tahu gmn tegasnya aku kalau sudah on set, karena dapat pengalaman dari tante Ria, serius, jangan main-main," paparnya.

Di akhir unggahannya, Chacha turut mengungkapkan rasa sedihnya atas kepergian sosok aktris senior yang sempat memberinya banyak pelajaran dalam berakting itu. Ia turut mendoakan agar almarhumah Ria Irawan bisa diterima di sisi Allah SWT.

"Sedih sekali hari ini harus kehilangan tante Ria, bnyk ilmu yg kita bs dapat dari beliau ... semoga itu bs jd amal jariyah tante yaa ... Tante Ria I love you ... I miss you already ... Alhamdulillah dari kecil aku sdh bs kenal tante Ria ... semoga Allah Ridho kita ketemu di Jannah Nya yaa tante ... Aaamiin," tukasnya.