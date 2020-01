SEOUL - Drama populer saat ini, Crash Landing on You memberikan kabar bahagia pada penggemarnya di awal 2020 ini. Tersiar kabar jika tim produksi tengah mendekati Kim Soo Hyun agar bersedia menjadi cameo di drama romantis tvN tersebut.

Baca Juga: Kim Soo Hyun Gabung Agensi Baru Bersama Seo Ye Ji dan Kim Sae Ron

Sports Donga pertama melaporkan jika tim produksi Crash Landing on You telah memberikan penawaran kepada Kim Soo Hyun. Saat ini, aktor yang baru selesai wajib militer tahun lalu itu tengah mempelajari tawaran yang diberikan padanya.

Memang belum ada jawaban pasti dari Kim Soo Hyun. Namun, sang aktor kabarnya memberikan respons positif dan tengah melihat jadwalnya untuk bisa syuting seandainya menerima tawaran tersebut.

Jika menerima tawaran untuk tampil sebagai cameo di Crash Landing on You, Kim Soo Hyun akan langsung syuting. Sayangnya tidak ada bocoran karakter spesial apa yang ditawarkan pada aktor kelahiran 1988.

"Kim Soo Hyun masih dalam tahap diskusi mengenai kemunculan spesialnya di Crash Landing on You," ujar seorang sumber dari Crash Landing on You seperti dilansir Soompi, Senin (6/1/2020).

Kim Soo Hyun dibidik untuk tampil sebagai cameo karena hubungan dekatnya dengan penulis skenario Crash Landing on You, yakni Park Ji Eun. Sebelumnya mereka pernah bekerja sama di drama My Love from the Star dan Producer.

"Kami harap bisa memberikan kabar baik secepatnya," sambung sumber. Sebelum Crash Landing on You, Kim Soo Hyun juga sempat menjadi cameo di drama hits 2019, Hotel del Luna. Kala itu, Kim Soo Hyun diceritakan menjadi pemilik baru Hotel del Luna yang berubah nama menjadi Hotel Blue Moon setelah era Jang Man Wol berakhir. Di sisi lain, Kim Soo Hyun saat ini tengah dalam tahap negosiasi untuk melakukan comeback ke dunia layar kaca. Ia tengah didekati untuk membintangi drama baru tvN, Psycho But It's Okay. Rencananya, ia akan disandingkan dengan Seo Ye Ji. Crash Landing on You sendiri saat ini tengah melakukan istirahat syuting. Keputusan ini diambil lantaran cuaca ekstrim yang tengah melanda Korea Selatan. Baca Juga: Sebelum Lina Meninggal, Sule dan Rizky Febian Rasakan Firasat Aneh "Karena cuaca dingin musim dingin, produser Crash Landing on You memutuskan untuk mengistirahatkan semua pemain dan staf minggu ini agar semuanya selamat dan sehat," demikian pengumuman juru bicara pada 31 Desember 2019 lalu.