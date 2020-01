SEOUL - Setelah meninggalkan KeyEast Entertainment pada 31 Desember 2019, aktor Kim Soo Hyun akhirnya berlabuh ke Gold Medalist. Agensi itu merupakan perusahaan baru yang didirikan oleh produser Kim Mi Hye dan Lee Ro Bae.

Kim Mi Hye berstatus sebagai CEO Gold Medalist yang bertanggung jawab pada perencanaan dan produksi konten video di agensi tersebut. Sementara Lee Ro Bae menduduki jabatan chief creative operation officer (CCO) yang akan menaungi para aktor dan mendatangkan para artis bertalenta ke perusahaan itu.

Kim Soo Hyun, terbilang dekat dengan Lee Ro Bae. Mereka diketahui telah berkolaborasi sejak sang aktor membintangi Will It Snow for Christmas pada 2009.

Dalam keterangan resminya, Gold Medalist mengungkapkan, mereka memulai bisnis manajemen dan produksi konten tersebut dengan tujuan menjadi agensi hiburan terbaik di Korea.

“Tak hanya mencari talenta terbaik dan membesarkan seorang aktor, kami juga menciptakan sistem produksi di mana kami melatih para aktor muda dan menghasilkan deretan artis berpengaruh,” ujar perwakilan Gold Medalist seperti dikutip dari Soompi, Rabu (1/1/2020).

Kim Soo Hyun diketahui meninggalkan KeyEast Entertainment pada 31 Desember 2019, setelah bersama selama 10 tahun. Dalam keterangan tertulisnya, agensi itu berterima kasih atas kebersamaan mereka. "Kami mengungkapkan rasa syukur atas Kim Soo Hyun yang tumbuh bersama KeyEast sejak awal kariernya. Dengan berakhirnya kontrak eksklusif ini, kami akan terus mendukung Kim Soo Hyun lewat proyek aktingnya," ujar KeyEast Entertainment. Selain Kim Soo Hyun, aktris muda Kim Sae Ron dan Seo Ye Ji juga akan bergabung dengan Gold Medalist. Seo bahkan diketahui tengah dalam tahap negosiasi untuk membintangi drama Psycho But It's Okay bersama aktor 31 tahun tersebut. Drama itu rencananya akan disutradarai oleh Park Shin Woo yang berkolaborasi dengan penulis skenario Jo Yong. Apabila negosiasi tersebut berjalan dengan mulus, maka Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji akan memulai syuting pada semester I 2020.*