JAKARTA - Anji memilih untuk rehat sejenak dari akun Youtubenya yang berjudul 'Dunia MANJI'. Hal tersebut ia lakukan lantaran ingin membenahi konten Youtubenya dan berusaha untuk menyajikan sebuah tontonan yang tak hanya bersifat menghibur, tetapi juga edukatif.

Rencananya, Anji akan kembali mengunggah video di akun Youtube 'Dunia MANJI' pada Februari 2020 mendatang. Saat comeback tersebut, mantan vokalis Drive itu akan menyajikan tayangan berupa workshop album terbarunya berjudul Sisi Lain.

"Di bulan Februari, saya akan melakukan sebuah workshop menyenangkan di alam bebas, di alam terbuka, bersama tim saya full, untuk membuat album yang berbeda dengan album-album sebelumnya, berjudul Sisi Lain," ungkap Anji dalam video pamitnya yang diunggah, 31 Desember 2019 kemarin.

"Prosesnya akan saya ceritakan di situ. Bagaimana saya membuat lagu, bagaimana membuat topik, bagaimana saya merumuskan album ini bersama teman-teman, dengan pemandangan yang pastinya menyenangkan," sambungnya.

Selama kurang lebih satu bulan vakum dari YouTube, Anji akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Hal tersebut ia ungkapkan di akun Instagramnya, @anji.akunkedua.

Anji beserta istri dan anak-anaknya tengah berada di Bali untuk berlibur. Ia tak lupa mengajak putrinya dari hubungan dengan Sheila Marcia, Leticia Charlotte untuk bersenang-senang bersamanya.

"Alhamdulillah, mendarat di tujuan. Januari saya khusus untuk keluarga. Akan saya upload videonya di channel KELUARGA KECE," tulis Anji dalam unggahan di Instagramnya.

Sebagaimana diketahui, hubungan komunikasi Anji dengan putrinya, Leticia cukup baik dan lancar. Bahkan, Sheila Marcia memberikan kebebasan kepada Leticia untuk bisa berkomunikasi dengan Anji melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam unggahan Anji kemarin, dirinya nampak menyertakan foto hasil screenshot obrolannya dengan Leticia di akun Instagram. Bahkan, Leticia nampak senang dan bahagia, ketika tahu bahwa ayahnya akan mengunjunginya di Bali.

"Papa ke Bali tanggal 3 sampai 7 Januari. Ticia nginep sama papa ya,"

"Ok papakuuuuuuuuu," jawab Ticia.

Tak lama, ia pun nampak mengirimkan voice note yang berisi ucapan selamat tahun baru. Tak lupa, Ticia pun mengungkapkan rasa rindunya pada sang ayah.

"Happy new year Papakuuu.. Love youuu, see you ya. Ticia kangen sudah enggak sabar," ucap Ticia.