JAKARTA - Belakangan Gading Marten dan Juria Hartmans santer digosipkan menjalin asmara. Kini keduanya terlihat makin dekat, setelah masing-masing mengunggah foto makan bersama di media sosialnya.

Hal ini terungkap melalui unggahan Insta Story mereka masing-masing. Unggahan mereka kemudian diunggah ulang oleh akun gosip @lambeturah_official di Instagram pada Kamis, 2 Januari lalu.

Gading tampak memposting foto makanan yang hendak disantapnya. Tepat di depannya terlihat sosok Juria Hartmans yang tengah duduk manis.

"Nikmati makananmu," tulis Gading dalam bahasa Italia.

Sementara postingan milik Juria memperlihatkan Gading yang sedang asyik mengunyah makanannya sambil menggenggam ponselnya. Ia mengajak ayah satu anak itu bercakap-cakap.

"Mas Gading, enak enggak?," tanya Juria dengan logat asingnya.

"Enak," jawab Gading singkat

Kemudian model asal Inggris itu menunjukkan perhatiannya. Ia menawarkan sambal kepada Gading yang tengah menikmati makanannya.

"Kamu mau sambal?," tanya Juria.

"Enggak ada," jawab Gading.

Momen kebersamaan mereka saat makan bersama itu langsung menuai beragam komentar dari para warganet. Tak sedikit yang mendukung keduanya untuk menjalin kasih bahkan menyarankan mereka untuk segera menikah.

"Mas Gading pantas untuk bahagia bersama orang yang paling tepat dan baik.. Kok aku senang ya lihat mereka," kata seorang warganet.

"Sudah langsung nikah biar mantan kejang-kejang," komentar warganet yang lain.

Kabar kedekatan mereka sudah santer diberitakan sejak Oktober 2019 lalu. Foto kebersmaan mereka yang diunggah Gading sukses menghebohkan publik kala itu.

Namun saat dikonfirmasi soal kedekatannya, Gading sempat menyatakan bahwa Juria adalah 'girlfriend'. Maksudnya adalah teman perempuannya, bukan kekasih. "Kalau buat bercandaannya kan she's my girlfriend. She's a girl and she's my friend," kata Gading.