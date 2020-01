JAKARTA - Hujan deras di malam pergantian tahun 2020 membuat sebagian wilayah di Jabodetabek dikepung banjir. Bukan hanya rumah penduduk biasa yang rumahnya digenangi air. Namun, rumah sejumlah artis juga mengalami hal yang sama.

Beberapa rumah mereka bahkan terlihat seperti danau dengan tingkat ketinggian air setinggi pinggang orang dewasa. Lantas siapa saja para artis yang terendam banjir?

1. Audy Item dan Iko Uwais

Audy Item dan Iko Uwais menjadi salah satu korban banjir yang melanda Jabodetabek. Kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat ikut terendam air sehingga aktivitas mereka menjadi terganggu. Hal tersebut disampaikan melalui akun instagram pribadi @audyitem.

“Baru kali ini Summarecon Bekasi Banjir, guys. Pagi ini enggak bisa sound check, jalanan semuanya banjir,” kata Audy.

2. Bedu

Rumah komedian Bedu yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat juga ikut terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Bedu memperlihatkan foto banjir yang melanda rumahnya melalui akun instagram miliknya @beddu17.

Pemilik nama asli Beddu Tohar itu terlihat tengah berada di genangan air yang mengepung rumahnya. “Selamat datang banjir, silakan lewat,” tulis Bedu.

3. Rian D’Masiv

Pentolan grup band D’Masiv, Rian Ekky Pradipta juga merasakan musibah yang sama. Kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan digenangi air setinggi pinggang orang dewasa. Akibat dari musibah kebanjiran itu, Rian yang harus tetap bekerja terpaksa keluar rumah menerobos banjir.

“Karena harus bekerja, mau tidak mau harus menembus banjir yang masuk ke dalam rumah.. semangat!” kata Rian.

4. Nicky Tirta

Rumah pesinetron Nicky Tirta yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan ikut menjadi korban banjir yang melanda Jabodetabek. Akibat dari peristiwa itu, rumah sekaligus mobilnya tegenang air. Nicky mengunggah kondisi rumahnya melalui akun instagram @nickytirta.

Lelaki yang berprofesi sebagai Chef itu juga menceritakan bahawa baru kali ini rumahnya kebanjiran.

“Awesome! Kayaknya semalem dapat kiriman nih.. semoga berkat tahun baru ini seperti air yang mengalir di rumah saya.. hehehe.. Gimana kabar rumah kalian? #pertamakalirumahkebanjiran #setelah28tahun,” kata Nicky.

5. Yuni Shara

Kediaman penyanyi Yuni Shara yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ikut terendam air setinggi betis orang dewasa, ia pun tak lupa mengabadikan momen kebanjiran sambil berpose di lorong rumahnya. Pose yang dibagikan Yuni Shara pun menjadi viral di media sosial.

Dalam unggahannya, pelantun Mawar Berduri itu terlihat modis dengan baju garis-garis biru putih yang dipadukan dengan jeans robek, dan sepatu boot. Ia juga tetap merasa bersyukur meskipun tengah tertimpa musibah.

“Alhamdulillah, Thank You 2019. Welcome 2020,” tulis Yuni Shara.

6. Parto Patrio

Kediaman dari grup pelawak Patrio, Eddy Soepono alias Parto, di kawasan Kemang Pratama 2, Pekayon, Bekasi, Jawa Barat diketahui ikut terkena musibah banjir. Bahkan, melalui akun instagram pribadinya, pria 58 tahun itu sempat mengunggah video yang diambil oleh istrinya.

Akibat dari musibah banjir yang melanda rumahnya, mobil milik Parto yang terparkir di garasi terendam air. Bahkan istrinya menyebut ada enam unit mobil ditambah satu mini jeep yang terendam.

"Allahu Akbar, ini mobil ada enam semuanya kerendam," ujar Diena Risty dalam video yang diunggah di instagram Parto.