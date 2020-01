LAS VEGAS - Lady Gaga merayakan momen pergantian tahun dengan menggelar konser spesial di Park Theatre, Park MGM, Las Vegas, Amerika Serikat. Setelah konser rampung, sang penyanyi baru memulai pesta.

Gaga diketahui bergabung dengan musisi jazz Brian Newman di sebuah restoran yang terletak di Park MGM. Di sana, dia bahkan menyanyikan beberapa lagu, termasuk Fly Me to the Moon, untuk acara 'After Dark' milik sang musisi.

Dari acara itu, John Katsilometes, kolumnis Las Vegas Review-Journal membagikan sebuah video yang memperlihatkan Gaga mencium seorang pria tak dikenal tepat di malam pergantian tahun. “Count it @BrianNewmanNY @ladygaga. Dan pasangan Gaga masih belum diketahui,” ungkap sang kolumnis.

Las Vegas Review-Journal juga melaporkan, kalau nama depan pria itu Michael. Media itu juga mengungkapkan, Lady Gaga dan pria itu meninggalkan Park MGM sambil berpegangan tangan. Namun tentu video itu tak mengonfirmasi romansa di antara keduanya. Sebelum terlihat mencium pria tersebut, Lady Gaga dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan seorang audio engineer, Dan Harton. Namun melalui InstaStory pada Oktober 2019, Lady Gaga mengisyaratkan jika hubungan itu telah berakhir. Kala itu, Gaga mengunggah sebuah foto bersama sang sahabat saat pesta bujang. Bersama foto itu, dia menuliskan, "Dengan perempuan yang akan segera menikah dan aku yang masih jomblo." Di luar urusan asmara, Lady Gaga diketahui telah mengantongi sederet kontrak kerja pada 2020. Dia telah memperpanjang kontrak tur konser residensi di Las Vegas dan tampil di Enigma and Jazz & Piano pada musim semi mendatang.*