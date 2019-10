LOS ANGELES - Lady Gaga mengalami kejadian tak menyenangkan ketika tampil di Las Vegas pada 17 Oktober 2019. Saat seorang penggemar prianya mencoba menggendong Gaga, panggung di MGM Park Theater yang mereka pijaki runtuh.

Beruntung ketika itu ada seorang penggemar yang memegang Lady Gaga. Usai jatuh dari panggung, Lady Gaga membeberkan kondisi terbarunya.

Gaga seolah ingin memberitahu penggemar bahwa dirinya baik-baik saja. Melansir People, 18 Oktober 2019 sehari setelah insiden dramatis tersebut, pelantun Papparazi itu memamerkan hasil rontgen tanganya yang sedang berpose di Instagram dan Twitter-nya.

"Ketika mereka harus melakukan X-Ray di hampir seluruh tubuhmu," tulis Gaga.

Kemudian Gaga mengutip lirik lagunya sendiri, Just Dance yang dirilis pada tahun 2008. Tampaknya ia ingin menegaskan dirinya tak terluka setelah jatuh dari panggung.

"Just dance, gonna be ok (hanya menari, semuanya akan baik-baik saja)" tulisnya.

(aln)