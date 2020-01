MIAMI - Cedera lutut yang dialami Madonna tampaknya tak menghalangi si Material Girl untuk merayakan Tahun Baru. Dia bahkan berpesta sambil berjoget seksi di tepi pantai di Miami, Florida.

Dalam video yang diunggahnya, Madonna yang mengenakan gaun panjang dengan pola abstrak itu tampak menggoyangkan pinggulnya. Dengan segelas minuman di tangannya, dia menari mengitari sebuah tiang diiringi lagu Can’t Take My Eyes Off You yang dinyanyikan Frankie Valli pada 1967.

“Memasuki Tahun Baru dengan dua cedera! Dan ya, aku membayarnya hari ini. Tapi aku tak menyesalinya, karena pelajaran hidup tak mengenal penyesalan!!! Tak pernah!!!” ujar Madonna dalam penjelasan videonya di Instagram, pada 1 Januari 2020.

Dalam keterangan tambahannya, diva 61 tahun itu mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dan proses. Karena itu, setiap orang bisa berbuat kesalahan dan harus bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk menjadi lebih baik.

“2019 menghajarku dengan sangat keras dan memberikan Madame X pelajaran yang sangat mahal. Apa yang kau pertaruhkan memperlihatkan bagaimana nilaimu sebenarnya,” ujar Madonna.

Ibu enam anak itu mengaku merasa sangat bersyukur dan diberkati atas semua pengalaman indah yang telah dilewatinya sepanjang 2019. "Aku juga bersyukur, bisa merasakan cinta setahun kemarin! Inilah dekade baru penuh mimpi dan evolusi," tuturnya pada akhir unggahan tersebut. Sehari sebelumnya, Madonna diketahui membawa lima anaknya berlibur ke Miami. Bersama rombongan itu, juga terlihat pacar berondong pelantun Take a Bow tersebut, Ahlamalik Williams. Dia bahkan membagikan fotonya bersama sang kekasih yang tengah telanjang dada.