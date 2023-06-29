Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Madonna Tunda Tur Usai Masuk ICU Akibat Infeksi Bakteri Akut

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:28 WIB
Madonna Tunda Tur Usai Masuk ICU Akibat Infeksi Bakteri Akut
Madonna tunda tur usai dilarikan ke ICU akibat infeksi bakteri akut. (Foto: VOGUE)
NEW YORK - Madonna memutuskan untuk menunda tur ‘Celebration’, setelah mendapat perawatan medis di sebuah rumah sakit di New York, Amerika Serikat, akibat infeksi bakteri akut, pada 24 Juni 2023. 

Kabar kurang menyenangkan itu diumumkan Guy Oseary, manajer penyanyi 64 tahun tersebut lewat Instagram. “Saat ini, kondisi Madonna sudah lebih baik meski masih harus di bawah pengawasan medis,” ujar sang manajer. 

Agar pulih lebih cepat, Oseary mengungkapkan, Madonna akan menunda kegiatannya, termasuk tur. USA Today melaporkan, pelantun Material Girl itu seharusnya membuka tur ‘Celebration’ di Vancouver, Kanada, pada 15 Juli 2023. 

Guy Oseary menambahkan, jadwal baru tur ‘Celebration’ Madonna akan diumumkan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, dia pertama kali mengumumkan tur di 35 kota, termasuk Chicago, Las Vegas, Washington, dan Seattle, pada awal 2023. 

Madonna tunda tur setelah masuk ICU akibat infeksi bakteri akut. (Foto: V Magazine)

Dari Amerika Serikat, Madonna juga akan menggelar konser di 11 negara Eropa, pada musim gugur 2023. Ibu enam anak tersebut terakhir kali menggelar tur ‘Madame X’ sepanjang tahun 2019 hingga 2020.*

(SIS)

