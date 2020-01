JAKARTA - Teori dan spekulasi penggemar terus bermunculan ketika Marvel mengumumkan line-up Phase 4 film mereka. Sebagaimana diketahui, Phase 3 MCU telah resmi berakhir dalam film Spider-Man: Far from Home.

Spekulasi yang paling menarik perhatian tentunya adalah soal Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film sekuel ini digadang-gadang akan bergenre horor oleh para fans.

Namun spekulasi itu dibantah oleh Kevin Feige. Feige membantah kabar tersebut meski memastikan bahwa Scott Derrickson, sang sutradara, akan memasukkan unsur gotik dan membuat filmnya menjadi lebih menyeramkan.l

"Saya tidak perlu mengatakan bahwa ini adalah sebuah film horor, tapi memang benar menakutkan seperti kata Scott Derrickson. Ini akan menjadi film besar MCU yang memiliki sekuens menakutkan di dalamnya," kata Kevin Feige.

Berbicara soal genre horor memang bukan hal baru bagi Scott Derrickson. Pria asal Amerika tersebut pernah menukangi beberapa film horor hits seperti The Exorcism of Emily Rose dan Insidious. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Derrickson juga sangat bersemangat untuk menyuntikkan unsur horor ke dalam sekuel Doctor Strange. "Jika saya harus melakukannya, tentu semua harus sejalan dengan batasan yang ada dalam Doctor Strange seperti di dalam komiknya, dalam artian bahwa ada unsur gotik dan horor yang menyeramkan. Dan kami akan membuat film MCU pertama yang menakutkan," kata Derrickson. Di sampinf itu, Kevin Feige juga menyampaikan bahwa akan ada beberapa tokoh baru yang bisa menampilkan unsur kegelapan dan horor dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Strategi ini harus dilakukan oleh Marvel demi menjaga dan menyegarkan cerita dalam film-film barunya. "Kami juga akan langsung menampilkan beberapa karakter baru dari MCU. Dengan kata lain mereka akan melakukan debut yang kalian sendiri tidak akan sangka kemunculannya. Kami sudah menemukan cara yang keren untuk melakukan itu karena kami ingin membuat sebuah jenis film yang khas di sini," jelasnya. Doctor Strange in the Multiverse of Madness masih akan menampilkan Benedict Cumberbatch sebagai bintang utamanya. Demi menjembatani sekuel ini, Marvel kabarnya akan memberikan sedikit teaser melalui serial WandaVision yang tayang di Disney+.