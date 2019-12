JAKARTA - Film Uncharted lagi-lagi kehilangan sutradaranya. Travis Knight menjadi sutradara ketujuh yang memutuskan batal menukangi film produksi Sony Pictures tersebut.

Padahal selama ini nama Tom Holland dan Mark Wahlberg masih tercatat sebagai jajaran castnya. Sayangnya Sony harus kembali mencari sosok sutradara agar proses syuting berjalan.

Keluarnya Travis Knight memang bukan tanpa sebab. Sutradara di balik film Kubo and the Two Strings dan Bumblebee ini memutuskan untuk mundur lantaran jatah syuting Tom Holland dipotong demi kelancaran syuting film Spider-Man ketiga.

Sebagaimana diketahui, Spider-Man dijadwalkan akan segera memulai proses produksinya pada musim panas tahun depan. Fokus Sony pun beralih lagi ke Spider-Man sehingga Uncharted kembali terbengkalai.

Uncharted sendiri merupakan sebuah film yang diadaptasi dari video game berjudul sama. Video game ini menjadi salah satu produk terpopuler dan dimainkan oleh banyak orang ketika pertama kali dirilis ke pasaran 2007 silam.

Tom Holland seharusnya berperan sebagai tokoh utama seperti dalam game yang bernama Nathan Drake. Sementara itu Mark Wahlberg akan berperan sebagai Victor 'Sully' Sullivan atau mentor Drake.

Sebelumnya Mark digadang-gadang akan berperan sebagai Drake dewasa. Namun karena setting ceritanya tidak sejauh itu, Mark pun diberi peran lain. Uncharted menjadi film kutukan bagi Sony karena tak kunjung mendapat sutradara. Ekspektasi tinggi agar film ini mengulangi kesuksesan video gamesnya sepertinya menjadi kendala bagi para sutradaranya.