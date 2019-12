JAKARTA - Amanda Caesa, putri Parto Patrio membongkar sifat sang ayah saat di rumah. Komedian yang dikenal kocak di setiap program televisi itu justru terlihat berbeda saat tak bekerja.

Amanda Caesa menerangkan, Parto justru lebih pendiam saat ia berkumpul bersama keluarga di rumah. Guyonannya hanya dilontarkan sesekali, sementara sisanya pria bernama lengkap Eddy Soepono ini sibuk dengan aktivitasnya sendiri.

“Papa main handphone, nonton tv kalau pulang kerja,” terang Amanda saat dihubungi Okezone.

Meski demikian, Amanda Caesa tak mempersoalkan. Sebab, sang ayah akan selalu menanggapi setiap cerita dari putrinya tersebut. Apalagi sifat tak neko-neko Parto yang membuat perempuan 17 tahun ini merasa nyaman.

“Istilah anak muda zaman sekarang, papa itu santuy. Enak diajak ngobrol. Jarang ngelarang sih, paling kalau enggak boleh ini itu dari mama,” tutur Amanda Caesa.

Kebebasan yang diberikan Parto termasuk soal masa depan Amanda. Dikatakan komedian 58 tahun itu, akan mendukung keputusan sang putri, tentunya selama itu masih dalam koridor baik.

“Dari mulai menentukan sekolah, sampai mau jadi penyanyi, papa tahu itu dan dia dukung aku. Jadi senang banget sih. Sosoknya, walaupun dikenal suka bercanda di luar tapi juga punya pemikiran serius buat anaknya,” kata Amanda.

Mengenai sekolah, Amanda siap melanjutkan pendikan strata satu di universitas di London, Inggris tahun 2021. Ia pun akan tinggal jauh dari orangtuanya. Sang ayah, Parto hanya berpesan untuk selalu menjaga diri di negeri orang.

“Baik-baik di sana kata papa, mama juga pesan untuk enggak lupa kabarin orangtua. Ya mudah-mudahan aku bisa menjalankannya,” imbuhnya.

Nama Amanda Caesa, putri Parto muncul saat perempuan cantik ini merilis single perdana, Even If You Aren’t There For Me pada 21 Desember 2019. Alih-alih ikut sang papa menjadi komedian, Amanda justru banting stir sebagai penyanyi.

“Sebenarnya papa itu punya suara bagus dan pintar main gitar, dan mama juga senang nyanyi. Jadi mungkin bakat itu yang turun ke aku. Bukan jadi komedian,” pungkasnya.