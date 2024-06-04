Parto Patrio Ungkap Risiko Usai Operasi Batu Ginjal: Buang Air Suka Berdarah

Parto Patrio alami buang air kecil berdarah usai operasi batu ginjal (foto: Instagram/partopatrio)

JAKARTA - Kondisi Parto Patrio usai menjalani operasi batu ginjal kini sudah jauh membaik. Sebelumnya, pemilik nama asli Edy Supono ini sempat menjalani dua kali operasi lantaran kondisinya tersebut.

Diakun ayah dari artis Amanda Caesa ini, usai operasi pertama dirinya langsung menjalani CT scan. Namun saat dilihat hasilnya, rupanya masih terdapat penyumbatan di saluran urinenya, hingga membuatnya harus menjalani operasi kedua.

"Di-CT Scan lagi, ternyata masih ada penyumbatan," ujar pemilik nama asli Eddy Supono tersebut dalam tayangan FYP.

"Ginjal kanan meradang dan ternyata dari hasil radang ini ada kayak jamur-jamur atau apa gitu nutup yang kotoran. Akhirnya operasi kedua," sambungnya.

Saat menjalani operasi kedua, Parto menyebut jika dirinya sempat dipasangi alat bantu yang bisa membuat urinenya mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Namun, prosedur tersebut membuat Parto mengalami risiko.

Ya, pria 63 tahun ini mengatakan jika dirinya kerap berdarah ketika buang air kecil. Termasuk saat ia tengah berjalan.

"Begitu operasi kedua, dipasang alat namanya stent ureter, buat ngelebarin," ungkapnya.