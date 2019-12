JAKARTA - Lahir dari ayah berstatus komedian wahid Tanah Air, Amanda Caesa memilih menjadi seorang musisi profesional. Bakat bermusik itu, menurutnya, didapatkannya dari kedua orangtuanya.

“Papi (Parto Patrio) itu sebenarnya jago banget bernyanyi dan memainkan gitar. Sedangkan Mami, punya suara yang bagus. Mungkin karena itu, aku lebih memilih menjadi musisi, bukan pelawak,” ujar Amanda kepada Okezone, pada Sabtu (28/12/2019).

Lagu Even If You Aren't There For Me yang dirilis Amanda pada 21 Desember silam menjadi awal perjalanannya di industri musik Tanah Air. Lagu itu, menurutnya, ditulis pada awal 2019 dan direkam pertengahan tahun ini.

"Orangtuaku awalnya enggak tahu kalau aku bikin lagu. Mereka malah tahunya dari temanku. Akhirnya lagu itu diseriusi hingga akhirnya bisa rekaman dan keluarlah single perdana itu,” ujar perempuan yang akrab disapa Caca itu.

Single Even If You Aren't There For Me dalam bahasa Inggris itu berkisah tentang seorang perempuan polos yang jatuh cinta dengan pria berandal. "Inspirasi lagu itu bukan pengalaman pribadi aku. Di suatu malam, ide itu datang begitu saja," tuturnya. Parto Patrio yang mengetahui sang putri mampu menciptakan lagu pun mengungkapkan rasa bangganya meski ada kritik yang cukup menggelitik. Sang komedian, menurut putrinya, sempat mengkritik lirik lagu itu yang berbahasa Inggris. "Papi bilang, 'Kenapa harus pakai bahasa Inggris sih? Kan Papi enggak mengerti.' Aku jawab saja, 'Papi sih dangdutan mulu,'" ujarnya sembari tertawa. Lirik berbahasa Inggris, diakui Amanda Caesa, dipilihnya karena akrab dengan bahasa internasional tersebut. Dia bahkan telah menggunakan bahasa Inggris sejak masih masih kecil. "Bahasa Inggris membuat aku lebih nyaman. Untuk lagu ini, lebih mengena saja maknanya," ungkapnya menambahkan. Perempuan yang mengidolakan sosok Billie Eilish itu berharap single Even If You Aren't There For Mebisa menjadi jalan pembuka bagi karier bermusiknya. Dia berharap, bisa menelurkan album ke depannya. "Sejauh ini, sudah ada beberapa materi lagu. Tapi sebagai langkah awal, aku masih mau fokus untuk mempromosikan single ini saja dulu."*