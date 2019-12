JAKARTA – Syahrini dan Reino Barack memilih untuk menghabiskan waktu liburan akhir tahun di beberapa kota di Britania Raya. Salah satu kota yang mereka singgahi adalah Cardiff, Wales.

Keseruan pun ditunjukkan oleh penyanyi yang akrab disapa Incess itu dengan suaminya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Syahrini dan Reino adalah bermain ice skating di salah satu wahana es yang ada di kota tersebut.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, pelantun lagu Cintaku Kandas itu membagikan potret kebersamaannya dengan dengan sang suami. Dalam foto tersebut, Reino yang mengenakan rompi tebal berwarna abu-abu itu terlihat merangkul Syahrini yang berbalutkan sweter merah muda.

Ekspresi bahagia pun terpancar dari wajah keduanya. Pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2019 ini sama-sama menunjukkan senyuman dari bibir mereka.

Melengkapi unggahannya, Syahrini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Penyanyi 37 tahun itu pun menulis kalimat romantis untuk sang suami.

“I’m Just A Girl Who Fell In Love With You And Ice ! @reinobarack (Aku hanya seorang gadis yang jatuh cinta terhadap kamu dan es! @reinobarack),” tulis penyanyi berdarah Sunda itu.

Sayangnya, Syahrini menonaktifkan kolom komentarnya sehingga netizen tak bisa menanggapi unggahan tersebut. Meskipun demikian, jumlah penyuka unggahan itu sendiri mencapai ratusan ribu netizen.

Syahrini dan Reino rupanya tak hanya pergi berlibur berdua. Orangtua Reino Barack yakni Rosano Barack dan Reiko Barack pun turut dalam perjalanan tersebut. Dalam kesempatan liburan itu, Syahrini pun makan bersama dengan sang suami dan kedua mertuanya. Syahrini bahkan sempat membagikan menu apa saja yang menjadi santapan Reino Barack, Rosano Barack dan Reiko Barack.