JAKARTA - Putri Parto Amanda Caesa resmi melakoni debutnya sebagai penyanyi. Lagu Even If You Aren't There For Me menandai langkah awal gadis yang baru saja merayakan ulang tahun ke-17.

Dalam sesi peluncuran single Amanda Caesa, Parto yang turut hadir mengaku terkejut dengan bakat sang anak. Sebab dalam keseharian, Amanda adalah anak yang sangat tertutup termasuk ke kedua orang tuanya.

"Caca orangnya tertutup banget sih, sampai ranking 1 saja kita enggak tahu kalau enggak temannya istri ngomong," ungkap Parto di kawasan Senopati, Jakarta.

Pemilik nama asli Edi Supono bahkan baru mengetahui bakat Amanda Caesa lewat video kreasi putrinya. Beberapa waktu lalu, Parto sempat meminjamkan smartphone miliknya kepada Amanda lantaran gadget yang sehari-hari dia gunakan rusak. Baca Juga: Selain Putri Parto 'Patrio', 5 Pelawak Ini Juga Punya Anak Ganteng dan Cantik "Pas dikembaliin, saya lihat di handphone kok ada video dia lagi nyanyi," tuturnya. Hal itulah yang kemudian mendorong Parto dan istrinya Diena Risty untuk mendukung Amanda Caesa menjadi penyanyi. Sebab selain punya suara bagus, gadis yang biasa disapa Caca juga mahir membuat lirik lagu. "Mami papi memang sering bilang, 'Jadi penyanyi saja'. Jadi ya kedorong juga," kata Amanda Caesa. Baca Juga: Suami Mona Ratuliu Gunakan Tongkat, Ini Penjelasannya Lagu Even If You Aren't There For Me sendiri bercerita tentang seorang gadis polos yang baru pertama kali jatuh cinta. Namun Caca memastikan, lirik buatannya bukan bersumber dari cerita pribadi. "Ini bukan pengalaman aku sih. Ini karang karang. Sebenarnya enggak sesuai apa hal yang dialamin," pungkasnya.