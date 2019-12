JAKARTA - Butuh waktu hingga 17 tahun bagi Amanda Caesa untuk akhirnya mengikuti jejak sang ayah, Parto terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Amanda resmi memulai debut sebagai penyanyi lewat single Even If You Aren't There For Me.

Diakui Amanda Caesa, dia memang tumbuh sebagai sosok yang kurang percaya diri. Bahkan sampai di hari ketika dirinya harus memperkenalkan karyanya sebagai penyanyi, gadis yang biasa disapa Caca masih tampak malu-malu.

“Kayaknya aku dari dulu memang dasarnya pemalu,” ungkapnya di kawasan Senopati, Jakarta belum lama ini.

Karakter Amanda Caesa yang pemalu dibenarkan oleh Parto. Menurut penuturan sang komedian, putrinya hampir tidak pernah bersedia memenuhi permintaan wawancara dengan awak media saat tawaran datang.

“Dia dari dulu enggak pernah mau. Saya ajak bintang tamu apa gitu, wawancara di salah satu stasiun TV, acara, diminta, ‘Ca, ada yang minta kamu untuk wawancara sama papi'. Dia enggak pernah mau, enggak tahu kenapa,” kisah pemilik nama asli Edi Supono.

Namun sifat pemalu Amanda Caesa perlahan luruh setelah bakat bernyanyinya diketahui Parto. Berkat dukungan Parto serta istrinya Diena Risty, Caca akhirnya memantapkan diri terjun ke dunia hiburan di usianya yang ke-17. "Jadi ya kedorong juga," kata dia.

Lagu Even If You Aren't There For Me sendiri bercerita tentang seorang gadis polos yang baru pertama kali jatuh cinta. Lirik dari lagu tersebut merupakan karangan Amanda Caesa sendiri yang timbul dari buah pemikirannya saat senggang. “Satu kali aku di depan laptop, aku langsung bikin liriknya. Tapi itu kayak beda waktu gitu aku bikin lirik sama nyelesain lagunya itu. Pertama bikin lirik itu kalau enggak salah di awal-awal 2019 dan terus aku pas sudah tengah-tengah aku baru ingat, oh iya kan aku suka bikin lirik ini. Nah terus aku jadiin lagu deh,” pungkas Caca.