JAKARTA - Melissa Karim memutuskan untuk merayakan Natal tahun ini di rumah bersama keluarga. Momen bahagia penyiar radio itu dibagikan lewat Insta Story-nya pada 24 Desember 2019.

Dalam video, Melissa memperlihatkan suasana kediamannya di malam Natal. Tampak putranya dan sanak keluarganya yang lain sedang berkumpul dan menonton televisi.

Kegiatan menonton televisi itu dilakukan usai tradisi membuka kado Natal. Rupanya mereka tengah menikmati film Home Alone yang menjadi favorit keluarga ketika Natal setiap tahunnya.

"Setelah exitement buka kado, semua menenangkan diri dengan Home Alone," tulis Melissa dalam Insta Story.

Ia juga berterima kasih kepada Macaulay Culkin, aktor yang berperan dalam film tersebut. Karena kehadirannya, Melissa dan sang putra bisa terhibur setiap momen Natal.

"Terima kasih Macaulay Culkin sudah menghibur aku dan sekarang anakku. That's why humans make films cause it's forever. Well at least 100 tahun lah," sambung Melissa.