JAKARTA - Dita Soedarjo kali ini harus rela merayakan Natal tanpa kehadiran sang ayah, Soetikno Soedarjo yang menjadi tahanan KPK. Karena itulah, mantan kekasih Denny Sumargo itu merasa momen Natal tahun ini sangat berat.

"Nangis terus kalo malem yah. Waktu yang terberat di hidup aku, mohon doanya aja semoga dari ujian ini, tahun depan kita akan menjadi lebih baik lebih bijak dan lebih menghargai orang-orang sekitar kita. Berat banget," kata Dita saat dihubungi Okezone pada Selasa (24/12/2019).

Untuk mengobati kerinduannya, Dita berencana untuk menjenguk sang ayah.

Sayangnya, pengusaha sekaligus penulis buku ini tak bisa beribadah bersama ayahnya untuk menyambut Natal lantaran waktu pertemuan yang terbatas.

"Besok aku kira bisa ikut beribadah di gereja sama beliau, tapi tidak bisa sedihnya. Walaupun aku bersyukur besok masih bisa jenguk sebentar. Waktu sangat terbatas," ungkap Dita.

Dita pun tak bisa memungkiri rasa rindunya kepada sang ayah. Ia bahkan menyesal karena merasa telah melewatkan momen bahagia merayakan Natal bersama keluarga di tahun-tahun sebelumnya.

"Aku sangat rindu papa ini tahun terberat. Aku enggak nyangka Natal ini sangat berubah dan aku merasa menyesal sudah take so many christmas for granted bersama. Makanya buat kamu yang masih bisa celebrate sama ayah kamu hargai ya, waktu-waktu itu," jelasnya.

Soetikno Soedarjo, ayah Dita Soedarjo diamankan KPK bersama mantan Direktur Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka tindakan pencucian uang atas kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.