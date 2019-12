SEOUL – Girlgroup asal Korea Selatan, Red Velvet merilis video klip terbaru, Psycho pada Senin 23 Desember 2019. Setelah 3 jam diunggah agensinya, SM Entertainment, video ini menyentuh angka 1.869.403 penonton di YouTube.

Red Velvet menonjolkan sisi gotik dalam lagu Psycho, hal itu terlihat dengan busana hitam serta lipstik berwarna gelap yang digunakan Irene cs. Melansir Soompi, lagu ini memiliki tempo cepat dengan musik urban pop.

Baca Juga:

Ketiak Dicium Verrel Bramasta, Nikita Mirzani Kegirangan

Putus dari Ello, Aurelie Moeremans Pamer Pacar Baru?

Lagu ini berkisah mengenai pasangan kekasih yang selalu bertengkar. Sehingga mereka tampak gila saat orang lain menyaksikannya, namun sebenarnya satu sama lain tak bermaksud demikian.

Sebagai informasi, Psycho merupakan bagian dari album trilogi akhir Red Velvet bertajuk The ReVe Festival: Finale. Selain lagu tersebut, album repackage ini diisi tiga hits terbaru: In & Out, Remember Forever dan special track, La Rounge.

Red Velvet juga menambahkan 12 lagu lain dari mini album sebelumnya, ‘The ReVe Festival: Day 1’ dan ‘The ReVe Festival: Day 2’. Sehingga jumlah lagu di album ini ada 16 track.

Grup yang debut pada tahun 2014 juga menduduki Trending Topic Twitter di Indonesia. Ada dua hastag guna menyambut comeback Joy cs ini. Pertama nama girlgroup mereka, Red Velvet dan satu lainnya, Say Psycho. Beberapa diantaranya memuji kecantikan para personel Red Velvet, meskipun lima perempuan ini mengenyampingkan nuansa girly dalam video klip tersebut. Baca Juga: Hot Gosip: Komentar Ayah Kandung Betrand Peto hingga Kebiasaan Yuni Shara Gunakan Sex Toy 5 Selebriti Hollywood Ini Berpindah Keyakinan

“Enggak bisa komentar lagi, mereka cantik banget biarpun lipstiknya hitam-hitam begitu,” kicau pengguna Twitter. Sementara lainnya menambahkan jika Psycho menjadi salah satu lagu favoritnya. “Sumpah, udah enggak ngerti lagi sama konsep lagu mereka. Ini keren banget sih,” kata netizen. “Ada lirik , ‘meski bertengkar hebat, tapi tetap bersama kemanapun’. Ah suka banget part ini,” sahut lainnya.