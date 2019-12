JAKARTA - Deddy Corbuzier kembali membuat sebuah vlog di YouTube pribadinya pada Jumat, 20 Desember 2019 . Kali ini tampaknya sebuah podcast yang disajikan Deddy Corbuzier lebih spesial dari biasanya.

Pasalnya, Deddy Corbuzier mengundang istri dari mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yakni Sinta Nuriyah Wahid. Melalui Instagram pribadinya, kekasih dari Sabrina Chairunnisa ini pun membagikan video kebersamaannya dengan Ibu Negara ke-4 Republik Indonesia.

Dalam video singkat tersebut, Deddy Corbuzier yang mengenakan pakaian abu-abu tampak tengah menemani Sinta Nuriyah Wahid ke mobil pribadinya. Rupanya, mobil yang dipakai istri Gus Dur ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar memudahkan Sinta Nuriyah Wahid yang duduk di kursi roda untuk naik ke kendaraannya.

Seakan ingin mencairkan suasana, Deddy Corbuzier pun sedikit membuat gurauan pada Sinta Wahid. Deddy seakan menyarankan wanita 71 tahun itu untuk membuat kursi yang sama di bagian pengemudi.

"Ibu bikin satu kursi seperti ini dong di stir," ujar Deddy Corbuzier.

Melengkapi unggahannya, duda satu putra ini menuliskan sebuah keterangan untuk video tersebut. Deddy pun seakan antusias jika vlognya bersama Sinta Wahid menjadi salah sati podcast terbaik.

" I had one of the best Podcast ever (Saya punya salah satu podcast terbaik yang pernah ada)," tulis Deddy Corbuzier mengawali keterangan videonya.

Mantan suami Kalina Ocktaranny ini melanjutkan keterangan dalam video tersebut. Deddy menulis salah satu kutipan dari Gus Dur mengenai keanekaragaman suku dan agama.

"Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu," tutup Deddy Corbuzier.

Video tersebut pun mendapat beragam respons dari para warganet. Seperti misalnya Annisa Pohan yang langsung mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Sinta Wahid.

"I Love her.. Bu Shinta," tulis Annisa Pohan.

Sementara itu, tak jarang pula netizen lainnya memuji mendiang Gus Dur serta keluarganya. "Salah satu keluarga yang merumuskan Pancasila dengan hati, jiwanya selalu untuk kepentingan bangsa tercinta ini," kata netizen lainnya di unggahan Deddy Corbuzier.