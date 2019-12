JAKARTA - Penikmat film Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Data ini juga semakin membuat para produsen film Indonesia semakin berlomba meningkatkan kualitas agar penonton tak pernah bosan datang ke bioskop.

Berikut ini adalah daftar 5 film Indonesia terlaris yang tayang pada tahun 2019. Sama seperti tahun sebelumnya, film drama romansa Dilan masih merajai persaingan dengan pencapaian tertinggi meninggalkan lawan-lawannya.

Baca Juga:

Hot Gosip: Komentar Ayah Kandung Betrand Peto hingga Kebiasaan Yuni Shara Gunakan Sex Toy

Beda Agama, 4 Artis Ini Harmonis Rayakan Natal Bersama Keluarga

1. Dilan 1991

Kisah cinta SMA Dilan dan Milea masih memikat hati banyak penggemar untuk menonton film sekuelnya. Peminat film Dilan 1991 mungkin tak sebanyak film pertamanya. Namun angka penonton yang mencapai 5,2 juta jelas membuktikan bahwa daya jual duet Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Priscilla masih besar.

Dilan 1991 sebenarnya tidak mampu memuaskan hati penggemar dengan ceritanya. Tak banyak yang berubah dari film ini jika dibandingkan dengan Dilan 1990. Namun hype dari Dilan sendiri memang menjadikan film ini selalu terdepan di pasaran.

Setelah Dilan 1991, MAX Pictures rencananya akan merilis akhir dari trilogi Dilan dengan judul Suara dari Dilan. Berbeda dari dua film sebelumnya, MAX memutuskan untuk merilis film ini di akhir tahun. Mampukah film ketiganya kembali merajai pasar film Indonesia?

2. Dua Garis Biru

Dua Garis Biru bisa dikatakan sebagai film yang sukses secara pendapatan maupun penghargaan. Film garapan Gina S. Noer ini menampilkan duet remaja Angga Yunanda dan Adhisty Zara sebagai bintang utamanya.

Baca Juga:

5 Selebriti Hollywood Ini Berpindah Keyakinan

Undang Istri Gus Dur, Deddy Corbuzier: Salah Satu Podcast Terbaik

Meski bercerita tentang hal tabu, kehamilan di luar nikah, Dua Garis Biru tetap menjadi primadona di pasaran. Film ini sukses membukukan 2,5 juta penonton dan bertengger di bawah Dilan 1991.

Dua Garis Biru merupakan debut penyutradaraan film dari penulis Gina S. Noer. Dalam sebuah sesi wawancara, produser Chand Parwez memang sengaja mendorong Gina untuk mengarahkan film tulisannya sendiri. Hasilnya, Gina sempat masuk sebagai nominasi sutradara terbaik dalam pagelaran Festival Film Indonesia.

3. Danur Sunyaruri

Danur 3: Sunyaruri juga merupakan akhir dari trilogi dunia horor sinematik yang dibangun oleh MD Pictures mengadaptasi kisah dari buku karangan Risa Sarasvati. Masih dimotori oleh bintang utama Prilly Latuconsina, Sunyaruri tetap berhasil finish dengan penonton di atas 2 juta.

Baca Juga:

Hidup Seperti Sultan, Nia Ramadhani Tak Tahu Letak Kain Pel di Rumahnya

Suami Unfollow Aura Kasih, Rumah Tangga Retak?





Padahal Danur 3: Sunyaruri dianggap kurang begitu memuaskan untuk menutup sebuah trilogi. Sutradara Awi Suryadi juga terlihat sudah mulai kehabisan akal untuk menakut-nakuti penonton lewat film Danur. Alhasil, Danur 3 banyak mencomot adegan-adegan yang sedang menjadi trend di industri perfilman.

Pada Danur 3: Sunyaruri, Awi Suryadi setidaknya meniru adegan The Bent-Neck Lady dari serial Netflix, The Haunting of Hill House, dan adegan peleburan jentik jari Thanos dalam film Avengers: Infinity War.

4. My Stupid Boss 2

My Stupid Boss 2 tetap memberikan kesan yang sama seperti pada film pertamanya ketika melihat Reza Rahadian berperan sebagai bos. Dengan makeup dan bantuan kostum yang tak banyak berubah, film My Stupid Boss 2 berhasil mengulangi prestasi sebagai satu dari sepuluh film terlaris ketika dirilis.

Baca Juga:

Dituduh Numpang Hidup dengan Irma Dharmawangsa, Irfan Sbaztian Buka Suara

Kebahagiaan Salmafina Sunan & Manohara Jelang Natal





Dengan jumlah penonton mencapai 1,8 juta, My Stupid Boss 2 berdiri di posisi keempat sebagai film terlaris sepanjang 2019. Formula komedi yang diusung dengan pengembangan cerita pas mampu membuat penonton percaya bahwa mereka tak akan rugi untuk datang menyaksikan film ini ke bioskop.

5. Perempuan Tanah Jahanam

Perempuan Tanah Jahanam memang tak mampu mengulangi prestasi Pengabdi Setan yang berhasil meraup 4,2 juta penonton. Film yang memiliki judul lain Impetigore ini hanya mampu mendulang 1,7 juta penonton selama tayang. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi angka penjualan adalah karena ratingnya yang dinaikkan dari Pengabdi Setan. Joko Anwar memasukkan beberapa unsur darah dan slasher sehingga Lembaga Sensor Film (LSF) harus menariknya ke rating 17+.

Baca Juga:

Sudah Cerai, Tamara Bleszynski Kompak Rayakan Ultah Anak Bersama Mike Lewis

Beredar Foto Atta Halilintar Lamar Aurel, Netizen: Mudah-Mudahan Bukan Prank





Secara cerita, Perempuan Tanah Jahanam sendiri merupakan satu film thriller terbaik tahun ini. Ketegangan yang dibangun dengan sinematografi menawan sukses membuat penonton ketakutan. Aktingpara pemainnya pun sangat apik sekali. Christine Hakim membuktikan diri sebagai salah satu aktris terbaik Indonesia dengan karakter Nyi Misninya di film ini.