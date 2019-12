LOS ANGELES - Tahun 2019 memberikan sebuah pengalaman menyenangkan untuk para penikmat film di seluruh dunia. Berbagai macam film bagus dengan bermacam genre hadir silih berganti di sepanjang tahun 2019.

Dari Hollywood, Okezone telah merangkum 5 film tersukses yang mewarnai perjalanan 2019. Disney masih menguasai pasar dengan film-filmnya yang memang diproyeksikan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Apa saja film Hollywood tersukses di 2019? Berikut ulasannya.

Baca Juga:

Hot Gosip: Komentar Ayah Kandung Betrand Peto hingga Kebiasaan Yuni Shara Gunakan Sex Toy

Beda Agama, 4 Artis Ini Harmonis Rayakan Natal Bersama Keluarga

1. Avengers: Endgame

Membicarakan film tahun Hollywood 2019 rasa-rasanya kita tak bisa melewatkan film Avengers: Endgame. Film garapan duet sutradara Anthony dan Joe Russo ini bisa dibilang film tersukses tahun ini. Alasannya tentu saja sederhana, Endgame menjadi film dengan pendapatan kotor terbesar tahun ini. Prestasinya semakin menawan karena mereka berhasil menggeser Avatar dari tampuk kepemimpinan film terlaris sepanjang masa meskipun cara yang dilakukan oleh Endgame sedikit kotor untuk mendapatkannya.

Kesuksesan besar Avengers: Endgame memang bukan pencapaian yang murah dan mudah. Marvel Studios membuat sebuah jalan cerita yang panjang, lebih dari 10 tahun, untuk mengakhirinya lewat Endgame. Diawali dari film Iron Man (2008), Marvel membungkus cerita Phase 3 Marvel Cinematic Universe dengan pertempuran hidup dan mati para Avengers mengalahkan Thanos.

Avengers: Endgame total menghasilkan uang sekitar USD2,6 miliar. Demi membuat film ini, Disney dikabarkan menggelontorkan dana sekira USD400 juta sekaligus menjadi film dengan budget produksi termahal sepanjang 2019. Melihat hasil yang dikantongi, rasanya para bos Disney masih bisa tersenyum lebar karena Endgame berhasil memuaskan para penggemarnya di seluruh dunia.

2. The Lion King

Sejak tahun 2016, Disney mulai mengembangkan proyek baru yakni mengadaptasi film-film animasi klasiknya ke dalam versi live-action. Jungle Book, The Beauty and the Beast, Aladdin, Dumbo, dan The Lion King adalah cerita-cerita klasik yang diterjemahkan ulang dengan visual menjanjikan. Hasilnya cukup beragam, ada yang sukses tapi tak sedikit pula yang menuai kecaman dari para penggemar.

Baca Juga:

5 Selebriti Hollywood Ini Berpindah Keyakinan

Undang Istri Gus Dur, Deddy Corbuzier: Salah Satu Podcast Terbaik

The Lion King adalah contoh film live-action Disney yang bisa dikatakan sukses. Berbekal cerita animasi yang bagus, Jon Favreau tinggal menyempurnakan semua imajinasi khayalan para pencinta Disney dengan visual live-action yang keren.

Dengan teknologi yang semakin canggih, The Lion King dianggap berhasil membuat hewan-hewan yang ada dalam ceritanya menjadi hidup dan berbicara. Sokongan lagu-lagu soundtrack-nya juga semakin melengkapi nostalgia para penonton dengan film barunya ini. The Lion King berakhir dengan pendapatan sebesar USD1,5 miliar, atau duduk di posisi kedua film dengan pendapatan terbesar sepanjang 2019. Disney juga masih memiliki banyak film animasi yang diubah menjadi live-action di tahun depan.

3. Once Upon A Time In Hollywood

Hingga berita ini diturunkan, film Parasite masih memimpin daftar film yang berhasil membawa pulang piala paling banyak dari berbagai festival perfilman dunia. Once Upon A Time In Hollywood duduk di posisi kedua sebagai film Hollywood tersukses dari segi prestasi di ajang-ajang penghargaan perfilman.

Once Upon A Time In Hollywood adalah karya terbaru dari sutradara Quentin Tarantino. Meski terasa lebih ringan dari film-film biasanya, Once Upon A Time In Hollywood tetap menjadi film yang paling berkesan di tahun 2019.

Baca Juga:

Hidup Seperti Sultan, Nia Ramadhani Tak Tahu Letak Kain Pel di Rumahnya

Suami Unfollow Aura Kasih, Rumah Tangga Retak?





Film ini menyoroti sebuah kisah Rick Dalton dan Cliff Booth dalam era keemasan Hollywood di tahun 1969. Tarantino, yang jarang menggunakan bantuan teknologi CGI, membuat sebuah set jadul yang cukup mengagumkan dengan berbagai propertinya. Film ini pun menyajikan deretan pemain-pemain kelas A Hollywood dengan duet bintang utama, Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt.

Once Upon A Time In Hollywood kini melaju kencang sebagai salah satu calon kontestan kuat dalam ajang tertinggi perfilman dunia, Oscar.

4. Us

Sukses dengan film Get Out, Jordan Peele menjadi salah satu nama sutradara yang paling ditunggu-tunggu karyanya. Us menjadi film terbaru Peele yang tayang di tahun 2019.

Tema ras di tanah Amerika masih menjadi kekuatan utama Peele dalam karya teranyarnya ini. Namun taburan bumbu horor, misteri, dan thriller membuat Us menjadi salah satu film yang paling seru di tahun 2019.

Baca Juga:

Kebahagiaan Salmafina Sunan & Manohara Jelang Natal

Beredar Foto Atta Halilintar Lamar Aurel, Netizen: Mudah-Mudahan Bukan Prank

Tak bisa dipungkiri, Lupita Nyong’o menunjukkan kualitas akting terbaiknya dalam film ini. Sensasi ketegangan berhasil disuguhkan langsung kepada para penonton dari tengah hingga akhir cerita. Us juga membawa berbagai macam simbol tersembunyi yang semakin membuat penonton bertanya-tanya setelah menyaksikan filmnya.

5. Knives Out

Para penggemar Star Wars mungkin masih memendam kekesalan kepada Rian Johnson karena dianggap tak becus ketika menyutradarai Star Wars: The Last Jedi. Namun kemampuan Johnson sebagai penulis dan sutradara tak usah ditanyakan lagi ketika ia menukangi film Knives Out.

Dalam film ini, Rian Johnson bermain sangat apik dalam genre misteri atau whodunit seperti film Agatha Christie. Kisah detektif mengungkap kasus kematian diolah menjadi sebuah cerita ringan sekaligus menyenangkan.

Berbagai twist yang diselipkan Rian Johnson dalam film ini selalu mengejutkan. Tentu saja semua bisa terjadi karena akting para pemainnya seperti Daniel Craig, Chris Evans, dan Ana de Armas, maksimal dari awal sampai akhir.