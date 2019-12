JAKARTA - Rio Ramadhan seolah berusaha keluar dari bayangan sang mantan kekasih, Rahmawati Kekeyi. Ia terpantau sedang menikmati waktu bersama seorang perempuan bernama Ratu Rizky Nabila.

Namun Rio menampik adanya hubungan spesial antara dirinya dan perempuan yang akrab disapa Nabila itu. Rio mengaku bahwa Nabila adalah teman dekatnya.

"Aku sama dia udah lama kenal 2,5 tahun. Aku sama dia pernah satu sekolah akting bareng. Terus kita kontak-kontakannya udah lama juga, tapi baru jalannya sekarang," kata Rio seperti dikutp dari saluran YouTube Starpro Indonesia yang dipublikasikan pada 18 Desember 2019.

Rio yang mengaku sedang galau setelah putus cinta dengan Kekeyi langsung menghubungi Nabila untuk mengajaknya bertemu. Perempuan itu pun menerima ajakannya dengan senang hati.

"Jadi tuh aku dihubungin. 'Bil, jalan yuk aku lagi galau,' gitu. Ya sudah kalau aku welcome aja," tutur Nabila.

Sudah kenal selama 2,5 tahun membuat keduanya saling mengenal karakter satu sama lain. Menurut Rio, Nabila adalah sosok yang baik dan pengertian. Begitu pula Nabila yang menganggap remaja 19 tahun itu sebagai sosok yang baik.

"Rio orangnya humble, smart, terus juga dia tulus, itu yang aku lihat. Dia enggak pernah take everything for granted. Itu yang aku suka dari dia makanya kita sahabatan 2,5 tahun," papar Nabila.

Kendati terlihat mesra saat bersama dengan Nabila, Rio rupanya mengaku masih menyimpan rasa pada sang mantan kekasih. "Kalau boleh jujur ya, aku masih ada perasaan sama dia (Kekeyi), sayang juga. Tapi ya enggak tahu kenapa semakin ke sini, ya sudah lah mending sahabatan aja," paparnya.