JAKARTA - Lucinta Luna diketahui turut hadir dalam hari spesial pernikahan Vanessa Angel pada Minggu, 15 Desember 2019 kemarin di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ia menyebut bahwa pernikahan sahabatnya tersebut berlangsung cukup meriah dan dihadiri oleh orang-orang terdekatnya.

Akan tetapi, saat ditanya mengenai pernikahan tersebut tak diketahui oleh pihak keluarga Vanessa, Lucinta Luna memilih untuk bungkam. Ia justru mengatakan bahwa pernikahan sang sahabat berlangsung cukup mewah dan private.

"Oh kalau itu (orang tua Vanessa nggak tahu dia menikah) bukan urusan aku," ujar Lucinta Luna saay ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

"Kalau mau nanya tentang pernikahan dia, itu benar-benar mewah, dan privacy," timpalnya.

Sayangnya, meskipun cukup private, pernikahan tersebut dikabarkan juga tak dihadiri oleh keluarga dari Vanessa. Bahkan Lucinta pun nampak bungkam saat ditanya soal siapa yang menikahkan Vanessa dengan suaminya kemarin.

"Dari keluarga Vanessa aku enggak tahu ya. Aku tahunya Vanessa doang," kata Lucinta.

"Kalau itu (wali nikah), aku no comment ya. Aku duluan ya sayang," imbuhnya.

Meski tak dihadiri keluarga Vanessa, pernikahan antara wanita 27 tahun tersebut dengan sang pengusaha diketahui tetap dihadiri oleh keluarga pihak mempelai laki-laki.

Bahkan Lucinta menyebut bahwa keluarga pihak laki-laki merupakan orang kaya raya, yang menggunakan atribut mewah serta mahal, dari ujung kepala hingga ujung kaki.

"Pokoknya keluarga dari mempelai pria itu datang dan benar-benar.. Oh my god, dari jam tangannya saja, kemeja aja, dari sepatunya aja, oh my god....," jelasnya.

"Aku tahu karena aku kan fashion branded. Jadi aku tau mana yang asli, mana yang kw," tandasnya.