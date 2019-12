JAKARTA - Komika Uus baru saja merayakan ulang tahun sang istri, Kartika Wijaksana yang ke-26 tahun. Untuk memperingati momen bahagia itu, ia mengunggah foto di Instagramnya.

Dalam foto itu, Uus dan Kartika tampak berpelukan dan meluapkan rasa cinta dengan ciuman mesra. Bersamaan dengan unggahan foto itu, Uus tak lupa menyelipkan doa untuk sang istri yang telah bertambah umurnya.

"Selamat ulang tahun istri solehahku @kartikawijaksana yang ke 26. Doa aku cuma satu, semoga kamu sama aku, sange terus. Udah itu aja. Sisanya mari jalani sama-sama ya, perempuanku," tulis Uus pada 17 Desember lalu.

Berbeda dari yang lain, pemilik nama asli Rizky Firdaus Wijaksana itu mendoakan sang istri agar selalu bergairah. Atas doa yang ditulis dalam keterangan foto itu, Uus langsung banjir pujian dari para warganet.

"That caption is so fire,"

"Mantap banget bang captionnya,"

"Emang terbaik lu bang, setidaknya jadi diri sendiri itu menjalankan rumah tangga asik,"

Ada juga kalangan selebritis yang turut mengucapkan ulang tahun kepada Kartika, "Selamat ulang tahun Kartika semakin asyik dan bahagia selalu, sehat, banyak rejeki," komentar Edrict Tjandra.

"Happy birthday bunda @kartikawijaksana, sehat panjang umur, bahagia terus ya ama Uus and Cio," komentar Andhika Pratama.