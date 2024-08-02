Petinju Transgender Imane Khelif Tuai Kontroversi di Olimpiade Paris 2024, Uus Bilang Begini

JAKARTA - Pertandingan tinju di Olimpiade Paris 2024 menjadi sorotan hingga menuai kontroversi. Hal ini terjadi dalam laga yang mempertemukan petinju transgender asal Aljazair, Imane Khelif, dan petinju Italia Angela Carini

Imane Khelif yang bikin Angela Carini babak belur hingga mundur di 16 besar itu ternyata seorang transgender. Dalam laga yang baru berlangsung 46 detik, Angela Carini yang beberapa kali mendapatkan hantaman keras dari Imane Khelif, memutuskan mundur dari pertandingan.

Ketika memutuskan mundur, hidung Angela Carini terlihat berdarah. Bahkan karena tak kuasa menahan sakit, Angela Carini sampai menangis.

Peristiwa ini pun ikut disoroti oleh komika Uus. Pemilik nama asli Rizky Firdaus Wijaksana turut menyayangkan peristiwa tersebut melalui cuitan di akun X pribadinya.

Uus menuliskan komentarnya untuk membalas cuitan dari @vtchakarova yang meluapkan kekesalannya karena peristiwa tersebut. Dia mempertanyakan hak para atlet wanita yang seharusnya bisa bertanding dengan lawan yang setara dengannya.

"Atlet biologis pria Aljazair Khelif mengalahkan Angela Carini dari Italia hanya dalam waktu 45 detik dalam babak penyisihan tinju kelas 66 kg di #Olimpiade. Sungguh memalukan! Bagaimana dengan hak-hak atlet perempuan biologis? Di mana semua feminis saat Anda membutuhkan mereka?," bunyi cuitan akun @vtchakarova.