JAKARTA - Sebelas besar peserta Indonesian Idol 2019 telah menunjukkan kebolehan mereka di hadapan para juri. Di atas panggung spektakuler, mereka pun berusaha menampilkan aksi panggung terbaik untuk kembali bersaing di pekan depan.

Sayangnya, satu di antara sebelas peserta tersebut harus mengubur cita-cita untuk menjadi pemenang. Di pekan ini, Richard harus tereliminasi dan tak lagi menampilkan aksi panggungnya pekan depan.

Tereliminasinya Richard diumumkan oleh host Daniel Mananta. Keputusan itu sendiri diperoleh dari hasil voting masyarakat.

"Ainun, Indonesia masih belum mau kehilangan kamu. Itu artinya Richard kamu tereliminasi," kata Daniel.

Sementara itu, mewakili para juri sebelum berlangsungnya result, Ari Lasso menyebut 3 peserta yang menurutnya belum tampil maksimal. Ketiga peserta tersebut adalah Samuel, Richard, dan Nuca.

"Malam ini luar biasa penampilan 11 peserta. Tapi, kalau ditanya siapa yang penampilannya kurang maksimal mungkin ada 3 yang saya sebutkan dan tiga-tiganya pria. Ada Samuel, Richard dan Nuca. Mereka tidak maksimal, tapi kalau aman atau tidak gue enggak tahu," kata Ari Lasso.

Sebelumnya, Richard berada di posisi 3 terendah bersama Mirabeth, dan Ainun. Namun kedua peserta tersebut berhasil terselamatkan dengan vote yang berada di atas Richard.

Tampil di babak 11 besar Indonesian Idol 2019, Richard membawakan lagu berjudul How Deep is Your Love yang dipopulerkan oleh Bee Gees. Seakan bertolak belakang dengan hasil voting, menurut Anang Hermansyah dan Bunga Citra Lestari, penampilan Richard memberikan gairah tersendiri untuk penonton.

Dengan teriliminasinya Richard, maka peserta lainnya berhasil melaju ke babak berikutnya. Sepuluh peserta yang akan tampil kembali di babak spektakuler show yakni:

1. Lyodra

2. Novia

3. Mahalini

4. Nuca

5. Ziva

6. Samuel

7. Tiara

8. Agseisa

9. Mirabeth

10. Ainun