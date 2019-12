SEOUL - Aktris Kim Ji Won resmi meninggalkan King Kong by Starship setelah kontrak eksklusifnya dengan agensi itu berakhir di awal Desember 2019. Kabar itu dirilis agensi bentukan Lee Jin Sung tersebut pada 17 Desember 2019.

“Setelah berdiskusi dengan Kim Ji Won, kedua belah pihak memutuskan untuk tidak memperbaharui kontrak tersebut. Meski kontrak telah berakhir, kami akan tetap mendukung aktivitas Kim Ji Won ke depannya,” ujar King Kong by Starship dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (17/12/2019).

Kim Ji Won mulai bergabung dengan King Kong by Starship pada 2014, setelah memulai kariernya pada 2010. Selama 5 tahun terakhir, sang aktris membintangi sederet drama populer, seperti Descendants of the Sun dan Fight My Way.

Drama Arthdal Chronicles yang merampungkan masa tayangnya pada 22 September 2019 menjadi proyek terakhir yang dibintangi Kim Ji Won. Dalam drama itu, dia berperan sebagai Tanya, penerus Ibu Spiritual Suku Wahan. Serial itu diperankannya bersama sederet aktor ternama, seperti Jang Dong Gun, Song Joong Ki, serta aktris Kim Ok Vin. Selepas drama tersebut, Kim Ji Won dikabarkan tengah beristirahat dan mempertimbangkan proyek selanjutnya.*