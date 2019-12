JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar musik hip hop di Tanah Air. Pasalnya, rapper A Nayaka siap menggebrak industri musik Indonesia lewat single terbarunya, Gimme The Keys.

Dalam single pertamanya di bawah bendera Universal Musik Indonesia ini, A. Nayaka masih menjadikan new age hip hop sebagai acuan utamanya. Namun sebagai pembeda, ada sentuhan old school to new school dalam single terbarunya ini.

Pria yang besar di Texas, Amerika Serikat itu juga berusaha mengeksplorasi suaranya. Ia menghasilkan bumbu trap dan turunannya, termasuk kompleksitas dari nuansa yang mengarah pada melodically retro ala new age hip hop.

Single Gimme The Keys sendiri berbicara soal kemandirian dari sebuah perjalanan menapak titik kesuksesan dengan banyak tantangan. Tipikal tema dari para rapper dan musisi hip hop pada umumnya yang tegas, lugas, dan tanpa basa-basi.

A Nayaka memperkenalkan dirinya di musik industri rap dan hip hop melalui album Curriculum Vitae yang dirilis pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, ia merilis Colorblindflo. Pemilik nama asli Ariel Nayaka ini juga pernah menjadi nominasi Album of The Year dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2018. Pada 2019, A Nayaka resmi bergabung dengan Def Jam South East Asia, salah satu label rekaman yang diluncurkan oleh Universal Music Group khusus wilayah Asia Tenggara. Label rekaman tersebut terkenal di Amerika Serikat dan kerap melahirkan musisi hip hop ternama seperti NAS, A Tribe Called Quest, Big Sean hingga Kanye West.