JAKARTA - Rossa mendoakan kesembuhan untuk sang sahabat, Vidi Aldiano yang tengah berjuang melawan kanker ginjal stadium tiga. Ia mengungkapkannya lewat unggahan foto di akun Instagramnya.

"Dear sahabat gue yang baik hati @vidialdiano, please get well soon. I pray to Allah will make everything easy for you. Diangkat penyakitnya, dilancarkan pengobatannya, dan kamu bisa cepat beraktivitas lagi," tulis Rossa pada 13 Desember lalu.

Ia melanjutkan, "Jangan lama-lama sakitnya, nanti gue kangen, terus kita belom rapihin rumah baru lo. Love you Vidi. Minta doanya dari semua ya."

Postingan pelantun Pudar itu langsung dipenuhi doa-doa dari warganet untuk kesembuhan Vidi. Namun ada satu komentar yang mulanya ikut mendoakan tapi di akhir kalimatnya menyindir pria 29 tahun itu.

"Semoga mas Vidi dikasih kesembuhan segera Insya Allah dan dikasih kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik ke depannya. Jangan suka nyinyir urusan orang parodi dan ngetawain orang biarpun lelucon itu kurang baik, cepat sembuh," kata seorang warganet.

Namun Rossa tampak tak menerima komentar netizen itu. Menurutnya, Vidi adalah sosok yang baik. "Dia enggak seperti itu mbak. Dia orang yang baik banget sama orang lain, mungkin lebih baik dari kita. Jangan terlalu percaya media sosial, belum tentu apa yang dilihat itu benar," balas Rossa. Beberapa waktu lalu, Vidi memang sempat tersandung masalah dengan Melly Goeslow. Sang pelantun Bunda itu tak terima melihat dirinya diparodikan di pesta kostum haloween dalam video yang dibagikan Vidi di Insta Story.