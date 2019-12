JAKARTA - Penyanyi pop Vidi Aldiano baru saja usai menjalani operasi kanker ginjal stadium 3. Pengobatan yang dilakukan oleh pria 29 tahun tersebut, diketahui berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2019 kemarin di sebuah rumah sakit di Singapura.

Kabar tersebut sontak membuat beberapa rekan sesama artis, bahkan penggemar Vidi merasa panik dan mendoakan agar operasi tersebut berjalan lancar.

Benar saja, berkat doa-doa dari para rekannya, operasi kanker ginjal yang dilakukan Vidi Aldiano dikatakan berhasil.

"The angels are watching over u," tulis aktris Tara Basro melalui unggahan di akun Instagramnya.

"Aman everybody," lanjutnya.

Sebagai sahabat, Tara Basro tentu nampak khawatir dengan keadaan Vidi saat itu. Namun, ia mengaku bahagia lantaran operasi tersebut berjalan lancar dan sahabatnya itu bisa kembali tersenyum seperti semula. Melalui unggahan foto yang diunggah di akun Instabram Storiesnya, Vidi Aldiano pun terlihat sudah mulai bisa tersenyum dan bergaya dengan jari tangannya. Melihat hal itu, bintang Perempuan Tanah Jahanam ini meminta agar Vidi bisa segera pulang ke rumah.

"Stage 3 kidney cancer assasinated!!! Thank God my Love, now hurry home @vidialdiano," tulisnya lagi. Sebagaimana diketahui, Vidi Aldiano divonis mengidap kanker ginjal stadium 3 usai menjalani pemeriksaan sejak bebrapa waktu lalu. Awalnya, Vidi diindikasi mengidap kista, namun setelah mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, ia diketahui memiliki kanker di ginjalnya.