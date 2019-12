LOS ANGELES - Paramount Pictures mengambil alih franchise Power Rangers dan akan menggarap film reboot versi terbaru. Di bawah rumah produksi Paramount Pictures, Power Rangers akan disutradarai oleh Jonathan Entwistle, sutradara serial The End of the F --- ing World.

Dilansir Hollywood Reporter, Paramount Pictures bakal menyajikan Power Rangers yang ramah anak dan bisa ditonton bersama keluarga. Ini menjadikan Power Rangers sama ketika hadir untuk pertama kali sebagai serial di Jepang yang langsung mendapatkan penggemar.

Patrick Burleigh, penulis dari Peter Rabbit 2: Runaway dipercaya Paramount Pictures untuk menggarap skenario Power Ranger. Namun hingga saat ini belum jelas apa sinopsis dari Power Ranger reboot.

Seperti diketahui, Power Rangers adalah superhero yang diadaptasi dari serial Jepang, Super Sentai. Serial Power Rangers tayang di Fox Kids pada 1993-2002, American Broadcasting Company pada tahun 2003-2009 dan Nickelodeon pada tahun 2011-sekarang. Di Indonesia, Power Rangers sempat tayang di RCTI.

Pada 2017, Lionsgate mengangkat Power Rangers ke layar lebar. Namun sayang film ini banyak mendapatkan kritikan. Film ini dibintangi oleh Dacre Montgomery, Becky G, Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Elizabeth Banks dan Bryan Cranston.

