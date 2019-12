LOS ANGELES - Hailey Bieber Baldwin sepertinya merasa risih dengan rumor palsu yang warganet ciptakan di media sosial tentang perseteruan dirinya dan mantan kekasih sang suami Selena Gomez.

Supermodel 23 tahun ini pun buka suara dan minta warganet untuk berhenti ciptakan drama palsu.

"Saya pikir media sosial adalah tempat berkembang biaknya racun dan orang-orang menciptakan drama palsu antara dua perempuan dan mencoba untuk menempatkan perempuan seakan mereka berseteru satu sama lain dan menciptakan cerita yang sangat meracuni. Saya pikir itu harus diubah dan dihentikan." kata Hailey kepada British Vogue dalam sebuah wawancara.

Hailey Bieber melanjutkan: "Saya pikir perlu lebih banyak orang di media sosial berkumpul dan berkata satu sama lain, mari kita hancurkan pembicaraan ini, mari kita hancurkan drama palsu, mari kita hancurkan semua hal ini, mari kita beralih dari hal tersebut. Jangan beri orang alasan untuk memicu api dan menciptakan drama dan bersikap kasar satu sama lain." ungkapnya.

Sebelumnya Hailey terlihat menyukai postingan Instagram Raquelle sahabat dari Selena Gomez, dalam postingan tersebut Selena terlihat sedang berpose bersama teman-temannya untuk merayakan perilisan lagu terbarunya Lose You To Love Me.

Pada bulan November, Hailey sekali lagi menunjukkan dukungannya untuk Selena dengan menyukai postingan Instagram seorang penata rias Hung Vanngo, berupa video yang memperlihatkan riasan metalik pelantun Look At Her Now itu untuk mengahadiri acara Red Carpet American Music Awards 2019.

“Saya bersemangat tentang perempuan yang menjaga perempuan. Kita telah menempuh perjalanan yang jauh, terutama dalam hal pekerjaan perempuan dan perempuan saling mendukung. Tapi saya pikir kita bisa melakukan yang lebih baik, terutama dalam hal mendidik wanita muda dan generasi muda. Saya pikir kita semua hanya perlu jauh bersikap lebih baik.” kata Hailley kepada British Vogue

“Tujuan terbesar saya untuk tahun 2020 adalah untuk lebih terlibat dalam hal-hal yang membuat perbedaan. Banyak hal yang terjadi di dunia, saya akan senang untuk terlibat sebanyak yang saya bisa dan meminjamkan suara saya sebanyak yang saya bisa. Saya ingin berbicara tentang lebih banyak hal, berbicara dengan wanita muda dan mendorong orang untuk terus membuat perbedaan,” lanjutnya.

Sebelumnya diketahui sejak tahun 2009 Selena Gomez dan Justin Bieber menjalin hubungan asmara dan diwarnai drama putus nyambung sampai akhirnya memutuskan untuk benar-benar berpisah pada tahun 2018.

Tak lama kemudian Justin resmi menikahi Hailey pada September 2018. Hailey juga resmi mengubah nama Instagramnya yang semula Hailey Baldwin menjadi Hailey Bieber.