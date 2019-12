LOS ANGELES - Syuting Avatar 2 sudah resmi selesai. Tampaknya, sekuel film Avatar yang tayang pada 2011 ini akan dipenuhi adegan di bawah air.

Dikutip dari Uproxx, proses syuting yang rencananya berjudul The Way of Water ini menghabiskan waktu 2 tahun. Film ini merupakan sekuel pertama dari 5 rangkaian Avatar yang sudah direncanakan oleh sang sutradara, James Cameron.

Para penonton akan dibuat kagum dengan seluruh adegan yang dipenuhi dengan air ini. Untuk mendapatkan adegan yang apik, James Cameron bekerja sama dengan Performance Freediving International yang didirikan oleh Kirk Krack.

Melalui wawancara yang dilakukan bersama DeeperBlue, Krack membocorkan sedikit proses syuting yang mereka lakukan.

"Jika kamu melihat Kate Winslet, Sigorney Weaver dan anak-anak lainnya berenang bebas di bawah air, mereka benar-benar melakukan itu kurang lebih 2,5 menit," ungkapnya. Baca Juga: James Cameron Gandeng Michelle Yeoh Bintangi Avatar 2 Habiskan lebih dari 5000 jam untuk proses syuting, Krack dan James menganggap film ini merupakan film yang paling mengulas dan menghabiskan waktu di dalam air. Bahkan menurut mereka, Aquaman bukanlah tandingannya. "Ini merupakan film dengan adegan menyelam yang paling banyak. Aquaman bukanlah tandingan kita. Adegan ini benar-benar diambil langusng di bawah air, bukan hanya adegan yang diberi efek basah," jelasnya. Krack juga memberi sedikit informasi mengenai film ini. Baca Juga: Hargai Keyakinan Anak, Kalina Ocktarany Kena Nyinyir Netizen "Sekuel film ini akan bedurasi selama 3 jam. Film ini mengulas lebih dalam mengenai generasi muda suku Na'vi di lautan Pandora," tambahnya. Film ini kembali dibintangi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Giovanni Ribisi. Selain itu, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Vin Diesel, Cliff Curtis, David Thewlis dan Edie Falco juga ikut meramaikan film yang akan tayang 18 Desember 2020 ini.