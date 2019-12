JAKARTA - Belakangan nama Iis Dahlia menjadi perbincangan hangat lantaran sang suami, Satrio Dewandono merupakan pilot pesawat Garuda yang mengangkut selundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Ketika sang suami dituding menerima suap, Iis pun langsung memberi jawaban menohok.

Hal ini terungkap lewat unggahannya di Instagram. Ibu dua anak itu membagikan momen bahagianya bersama sang suami dan buah hatinya saat berada di London, Inggris.

"Last night with the girls," tulis Iis dalam keterangan foto yang diunggah pada 11 Desember kemarin.

Unggahan foto Iis tersebut pun menuai beragam komentar dari netizen. Di antaranya menyebut suaminya telah dipecat sebagai pilot dan menerima suapan.

"Sukurin dipecat," kata seorang warganet.

"wkwkwk disuap berapa untuk nyopiri pesawat yang membawa barang selundupan. Pantas mewah menghalalkan segala cara huwek crotttt," timpal lainnya.

Komentar para warganet itu ternyata disorot oleh sang pedangdut. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Iis membalasnya dengan komentar menohok. "Kalau enggak ngerti jangan komen mbak, entar nyesal," kata Iis. Iis Dahlia telah mengakui sang suami, Satrio Dewandono merupakan pilot yang mengangkut Harley Davidson dan sepeda brompton yang melibatkan Ari Askhara, Direktur Utama Garuda Indonesia. Jabatan Ari pun telah dicopot oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Pelantun Payung Hitam itu mengonfirmasinya lewat unggahan Insta Story pada 8 Desember lalu. Namun ia enggan memberi keterangan lebih lanjut karena merasa tak memiliki kewenangan berbicara. Baca Juga: Ciuman Betrand Peto ke Sarwendah Tuai Kontroversi, Ruben Onsu Buka Suara "Namun jika ada yang ingin ditanyakan lebih dari itu silakan menghubungi pihak yang berwenang, dalam hal ini Garuda Indonesia. Karena bukan kapasitas saya sebagai istri dan suami saya untuk menjawab," jelas Iis Dahlia.