JAKARTA – Agatha Pricilla baru saja berhasil mewujudkan pencapaian di dunia pendidikan. Mantan personel Blink tersebut kini resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen.

Kabar bahagia itu dibagikan oleh wanita yang akrab disapa Pricil ini melalui unggahan di Instagram pribadinya, Selasa (10/12/2019). Dalam sebuah postingan, Agatha Pricilla terlihat mengenakan kebaya moderen berwarna hitam serta sebuah topi toga.

Rona wajah bahagia pun diperlihatkan oleh aktris 22 tahun ini di hari kelulusannya. Lewat keterangan fotonya, mantan kekasih Ferro Walandow ini pun mengapresiasi diri sendiri lantaran berhasil menyelesaikan kuliahnya.

“Cie untuk diri sendiri yaaay 🏆,” tulis Pricil mengawali tulisannya.

Dara kelahiran Jakarta ini pun menyadari jika selama menjalani perkuliahan, ada pihak-pihak yang terus mendukungnya. Pricil pun mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendampinginya hingga lulus kuliah.

“I wouldn't have survived without these people 😭 (Aku tidak bisa bertahan tanpa orang-orang ini). Intinya proses perkuliahanku enggak mungkin bisa sehoki ini tanpa bantuan kalian huhu baper,” lanjut pemain film Cinta di Balik Awan ini.

Dengan menyelesaikan perkuliahannya di jenjang strata 1, Pricil pun berhak menyandang gelar di belakang namanya yaitu Agatha Pricilla S.M. 🙆🏻‍♀️✨ . Pricil pun tak henti-hentinya mengungkapkan perasaan bahagia lewat tulisan di keterangan fotonya.

Nama Agatha Pricilla sendiri semakin menanjak ketika dia menjadi member girlband BLINK bersama Feby Rastanty, Ify Alyssa, Sivia Azizah dan Ashila. Enam tahun menghiasi dunia hiburan Tanah Air, BLINK pun memutuskan untuk bubar.

Setelah itu, para personelnya pun berkarier secara sendiri-sendiri. Seperti misalnya Agatha Pricilla yang tetap aktif di dunia tarik suara juga bermain film.