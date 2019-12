SEOUL - Kim Soo Hyun memutuskan berpisah jalan dengan KeyEast Entertainment. Aktor film Real tersebut memilih tak memperbarui kontrak dengan agensi yang membesarkan namanya tersebut.

Media Korea Sports Chosun melaporkan jika kontrak eksklusif Kim Soo Hyun dan KeyEast Entertainment akan berakhir pada akhir Desember 2019. Dengan demikian, berarti Kim Soo Hyun akan meninggalkan KeyEast Entertainment setelah 12 tahun bersama.

Selama 12 tahun bersama dengan KeyEast Entertainment, Kim Soo Hyun berhasil menempatkan diri dalam jajaran aktor papan atas Korea. Banyak film dan dramanya yang sukses di pasaran, sebut saja Secretly Greatly, My Love From the Star, The Moon Embracing The Sun, dan Dream High yang meroketkan namanya.

Pembahasan tentang kontrak Kim Soo Hyun dan KeyEast Entertainment sejatinya sudah mecuat pada pertengahan tahun ini. Kala itu, perwakilan KeyEast Entertainment mengatakan jika diskusi tengah berlangsung antara kedua belah pihak.

"Kami terus mendiskusikan masalah perbaruan kontrak Kim Soo Hyun dan proyek barunya kelak," ujar perwakilan KeyEast Entertainment saat itu.

Memilih angkat kaki dari KeyEast Entertainment, Kim Soo Hyun nantinya akan membangun agensinya sendiri. Mengutip dari Koreaboo, Rabu (11/12/2019), aktor 31 tahun tersebut akan mendirikan agensi dengan sepupunya, sutradara Lee Sa Rang. Kim Soo Hyun dan Lee Sa Rang sudah sering memperlihatkan kedekatan mereka. Sebelum ini, Kim Soo Hyun bermain di film Real yang disutradarai oleh Lee Sa Rang. Selain itu, saudara sepupu ini kabarnya kini tinggal bersama. Kim Soo Hyun dan Lee Sa Rang disebut-sebut tinggal bersama di sebuah apartemen di kawasan Seongsu-dong. Baca Juga: Betrand Peto Cium Sarwendah, Netizen: Sudah Enggak Wajar Di sisi lain, I’m A Psycho But That’s Okay akan menjadi proyek akting pertama Kim Soo Hyun setelah lepas dari KeyEast Entertainment. Ini juga akan menjadi drama comeback aktor kelahiran 1988 tersebut setelah selesai wajib militer.