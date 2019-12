SEOUL - Aktor Lee Dong Wook tengah mempertimbangkan proyek akting layar kaca terbarunya setelah membintangi Hell is Other, pada 6 Oktober silam. King Kong by Starship mengungkapkan, aktor 38 tahun tersebut ditawari untuk membintangi drama baru tvN, Tale of Gumiho.

Apabila proses pendekatan antara dua belah pihak berjalan mulus, maka Lee Dong Wook akan berperan sebagai gumiho, rubah berekor sembilan dalam legenda Korea Selatan. Meski ada beberapa drama yang berkisah tentang gumiho, namun ini akan menjadi yang karakter utama perdana yang diperankan seorang pria.

Drama Tale of Gumiho akan berkisah tentang rubah berekor sembilan yang menguasai Pegunungan Baekdudaegan. Dia ditugaskan untuk membersihkan kekacauan di dunia yang disebabkan oleh iblis.

Karakter gumiho menjadi populer setelah sutradara Boo Sung Chul menggarap My Girlfriend is a Gumiho pada 2010. Kala itu, karakter iblis rubah itu diperankan oleh aktris Shin Min Ah yang beradu akting dengan Lee Seung Gi.

Popularitas drama itu bahkan sukses melambungkan rating My Girlfriend is Gumiho ke angka 21,3 persen pada episode pamungkasnya. Sementara rating rata-rata drama itu mencapai 15 persen. Sayang, detail terkait Tale of Gumiho masih dirahasiakan oleh tvN. Stasiun TV kabel itu juga belum mengumumkan siapa sutradara yang akan mengarahkan dan mengurusi skenario drama tersebut.*