SEOUL - Penyanyi asal Korea Selatan, Kang Daniel tengah memperingati hari kelahirannya yang ke-23 pada Selasa (10/2/2019). Lewat unggahan di Instagram pribadinya, pelantun lagu What Are You Up To itu membagikan potretnya di usia yang baru.

Baca Juga: Kesehatan Memburuk, Kang Daniel Rehat dari Industri Hiburan

Dalam sebuah foto, Kang Daniel tampak tengah duduk dan menempatkan kedua tangannya di atas hiasan berbentuk kotak. Tak menghadap kamera, Kang Daniel melihat ke arah lainnya sembari memperlihatkan senyum tipisnya.

Melengkapi unggahannya, penyanyi yang belum lama ini memutuskan untuk rehat itu menuliskan sebuah ketarangan untuk foto tersebut. “2019.12.10 Mari kita berjalan bersama dengan kaki kita,” tulis pria kelahiran Busan, Korea Selatan itu.

Dalam waktu kurang dari satu jam, unggahan tersebut sudah disukai oleh lebih dari 39 ribu netizen. Tak sedikit pula dari para pengikut Kang Daniel mengucapkan selamat atas pertambahan usianya.

“HAPPY BIRTHDAY SAYANGKU ❤️❤️❤️,” tulis fans Kang Daniel asal Indonesia.

“Mari kita berpegangan tangan dan berjalan di jalur yang indah bersama. Jika ada duri, mulai dari sini kita Danity (fanbase Kang Daniel) akan menginjak-injak mereka sehingga kamu tidak terluka, sayangku. Raih tangan kami sekarang, kami berharap kamu terus tersenyum 😁❤️ XoXo,” sahut netizen yang lain. Baca Juga: Nikita Mirzani Pamer Foto Siluet Lekuk Tubuhnya, Netizen: Body Goals Sementara itu, ada pula netizen yang justru memuji Kang Daniel lantaran ketampanannya. “You look so handsome!😍😍💗💗 (Kamu terlihat tampan sekali),” komentar warganet lainnya. Kang Daniel sendiri memutuskan untuk istirahat dari dunia hiburan sejak 4 Desember 2019 kemarin. Alasannya, kondisi kesehatan mantan personel Wanna One itu memburuk.