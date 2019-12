JAKARTA - Perasaan bahagia tengah menyelimuti aktris Pamela Bowie. Belum lama ini, aktris 25 tahun itu dilamar oleh sang kekasih, Robertto Eko Pranata.

Baca Juga: Gara-Gara Olahraga Tinju, Pamela Bowie Turun Berat Badan 3 Kg

Kabar ini dibagikan oleh Pamela di akun Instagram pribadinya pada Minggu (8/12/2019). Dalam sebuah foto, tampak Robertto tengah berlutut sembari menodongkan cincin di hadapan Pamela Bowie.

Wajah bahagia tak dapat disembunyikan pasangan sejoli itu. Baik Pamela maupun Robertto sama-sama menampilkan senyum dari bibir mereka masing-masing.

Melengkapi unggahannya, mantan kekasih Joshua Suherman itu menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Pamela menyisipkan kata-kata yang biasa diucapkan seorang wanita saat menerima lamaran pria.

"He asked... She said yes (dia bertanya, dan perempuan menjawab iya)," tulis Pamela Bowie.

Pamela sendiri terbilang jarang mengunggah momen kebersamaannya dengan sang kekasih. Akun Instagram Pamela kebanyakan dipenuhi fotonya sendiri dan juga teman-teman. Namun, di momen spesial tersebut tampaknya pemain film Mars Met Venus itu ingin berbagi kebahagiaan kepada para pengikutnya di Instagram. Ucapan selamat pun kemudian membanjiri unggahan Pamela. "Congrats sayang," tulis Faby Marcelia. "Ini baru mantap! Selamat kak Pamm," tulis Gritte Agatha. "Gilee so happy for you," tambah Michelle Joan mengomentari foto Pamela. Baca Juga: Nikita Mirzani Pamer Foto Siluet Lekuk Tubuhnya, Netizen: Body Goals Dalam unggahan selanjutnya, Pamela Bowie kembali memperlihatkan kebersamaannya dengan sang kekasih. Pamela dan Robertto tampak tengah berpelukan mesra di foto terbaru itu.