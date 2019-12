SEOUL - Hyun Bin dan Son Ye Jin menghadiri konferensi pers drama Crash Landing on You di Four Seasons Hotel di Seoul, Korea Selatan, pada 9 Desember 2019. Dalam event tersebut, para awak media menyinggung isu pacaran yang sempat menghinggapi mereka awal tahun 2019.

Menanggapi isu tersebut, Hyun Bin mengaku, hanya bisa tertawa. Namun, rumor itu tak membuatnya mundur dari keputusan untuk membintangi Crash Landing on You. Aktor 37 tahun itu mengaku jatuh cinta pada akting Son Ye Jin dalam film The Negotiation.

“Aku ingin sekali bisa kembali berakting dengan Son Ye Jin (setelah The Negotiation). Kesempatan itu datang dan aku dengan sukacita menerimanya,” ujar Hyun Bin seperti dikutip dari Soompi, Senin (9/12/2019).

Ternyata, hal yang sama juga dirasakan Son Ye Jin. Setelah beradu akting dengan mantan kekasih Kang Sora itu, aktris The Last Princess tersebut ingin mendapatkan bermain bersama dalam proyek komedi romantis.

Baca juga: Son Ye Jin dan Hyun Bin Syuting Drama Baru di Swiss

“Aku juga tak pikir dua kali untuk memilih proyek ini. Karena aku merasakan hal yang sama dengan Hyun Bin,” kata Son Ye Jin menimpali Hyun Bin.

Hyun Bin dan Son Ye Jin pertama kali diisukan pacaran pada 9 Januari 2019, setelah seorang warganet mengklaim melihat keduanya berlibur bersama di Amerika Serikat. Tak hanya itu, sumber tersebut juga mengungkapkan, Hyun Bin menghabiskan waktu dengan Son Ye Jin di sebuah restoran di Los Angeles. Namun kala itu, agensi Son Ye Jin dan Hyun Bin sama-sama menepis rumor asmara tersebut. Tak lama berselang, tepatnya pada 21 Januari 2019, isu serupa kembali mencuat. Kali ini diikuti bukti foto ketika kedua aktor itu menghabiskan waktu dengan berbelanja bersama di sebuah pusat perbelanjaan di Los Angeles, Amerika Serikat. Dalam foto tersebut, keduanya tampak mengenakan pakaian serba hitam dengan topi dan kacamata hitam. Drama Crash Landing on You akan berkisah tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin), ahli waris keluarga kaya Korea Selatan yang mendarat di Korea Utara saat sedang paralayang. Dia kemudian bertemu Ri Jung Hyuk (Hyun Bin), tentara Korut yang kemudian jatuh cinta padanya. Selain kedua aktor tersebut, Crash Landing on You juga akan dibintangi oleh aktor Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye. Drama ini akan memulai debutnya di tvN, pada 14 Desember 2019.* Baca juga: Warner Bros Umumkan Judul Resmi The Conjuring 3