SEOUL - Son Ye Jin dan Hyun Bin dikabarkan bakal terbang ke Swiss untuk menjalani syuting drama terbaru mereka, Crash Landing of Love.

Tim produksi drama itu mengatakan, proses produksi akan dimulai pada akhir Agustus 2019. Namun belum diketahui berapa lama Son Ye Jin dan Hyun Bin akan menghabiskan waktu mereka di Swiss.

Serial Crash Landing of Love berkisah tentang Yoo Se Ri (Son Ye Jin), perempuan kaya yang terdampar di Korea Utara saat melakukan paralayang. Dia kemudian disembunyikan oleh Rhee Jung Hyeok (Hyun Bin) yang malah jatuh cinta padanya.

Drama ini akan menjadi kolaborasi kedua Son Ye Jin dan Hyun Bin setelah membintangi film The Negotiation pada 2018. Keduanya akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Jung Hyo (Good Wife) dan penulis skenario Park Ji Eun (My love from the Star).

Sejauh ini, Crash Landing of Love dijadwalkan tayang pada November 2019. Namun tvN selaku stasiun TV yang memegang hak siarnya belum mengumumkan slot tayang drama tersebut.*

