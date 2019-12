LOS ANGELES - Warner Bros. dan New Line Cinema resmi menyematkan judul The Devil Made Me Do It pada sekuel ketiga The Conjuring. Kali ini, Ed dan Lorraine Warren tak lagi berhadapan dengan hantu di rumah tua.

Kisah The Conjuring: The Devil Made Me Do It, menurut New Line Cinema, akan lebih banyak tentang teror, pembunuhan, dan iblis yang akan menghantui investigator paranormal Ed dan Lorraine Warren. Film itu dipastikan akan mengungkap salah satu kasus paling sensasional dalam karier mereka.

Meski tak membeberkan secara gamblang plot The Conjuring: The Devil Made Me Do It, namun New Line Cinema memastikan film itu akan menyajikan kisah pembunuhan yang diklaim sang pelakukan dilakukannya karena pengaruh roh jahat.

Pertengahan November 2019, Patrick Wilson si pemeran Ed Warren mengungkapkan, sekuel ketiga The Conjuring akan bercerita tentang kasus ‘Serigala Southend’ yang identik dengan legenda Bill Ramsey. Dia merupakan salah satu kasus paling fenomenal yang pernah ditangani Ed dan Lorraine Warren pada 1981.

Pasangan suami istri itu melakukan pengusiran roh jahat dari Bill Ramsey yang selama berpuluh tahun menyimpan kemarahan dalam dirinya. Hal itu, membuat dia bertransformasi menjadi manusia serigala yang menjadi alasan dia membunuh. "Proses penggarapan The Conjuring 3 sangat luar biasa. Seri ketiga ini sedikit berbeda dari dua sebelumnya. Meski nyawanya tetap sama: Ed dan Lorraine. Tapi film ini akan menampilkan iblis berbeda," kata Patrick Wilson seperti dikutip dari The Hollywood Reporter. James Wan mundur dari posisinya sebagai sutradara dalam The Conjuring 3 dan menyerahkannya kepada Michael Chaves. Sebelumnya, Chaves juga menyutradarai film The Curse of La Llorona yang diproduseri oleh Wan. Chaves berkolaborasi dengan David Leslie Johnson dan James Wan sebagai penulis skenario. Selain Patrick Wilson dan Vera Farmiga yang kembali berperan sebagai Ed dan Lorraine Warren, The Conjuring 3 juga akan dibintangi oleh Julian Hilliard, Sarah Catherine Hook, dan Ruairi O'Connor. Film ini akan memulai debutnya di box office pada 11 September 2020.*